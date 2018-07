Belgen rijden zich steeds meer vast in de file, ook tijdens de daluren

De Belgische autobestuurders hebben in de eerste helft van 2018 opnieuw langer in de file gestaan.

Het aantal uur waarop er in totaal meer dan 100 kilometer file op de Belgische snelwegen stond, is volgens de barometer met 22 procent toegenomen in vergelijking met de eerste zes maanden van 2017: van 696,4 naar 848,3 uur. Als er gekeken wordt naar een totale filelengte van meer dan 300 kilometer, gaat het zelfs bijna om een verdubbeling: van 24,2 uur naar 46,6 uur.