België bindt strijd aan met valse studenten uit Kameroen

Valse diploma's

Francken noemt het vreemd dat Kameroen het grootste kandidaat-studiemigratieland is. 'Bij veel aanvragen is vastgesteld dat valse diploma's en documenten werden voorgelegd. Fraude en corruptie zijn er wijdverspreid', zegt hij.

Hij ging vorig jaar op missie naar Kameroen en sloot begin dit jaar een akkoord over een betere screening. Sinds 1 april worden Kameroense kandidaat-studenten ter plaatse extra gecontroleerd door medewerkers van het Institut Français , dat die screening nu al doet voor aanvragen voor studieverblijven in Frankrijk. 'Na de Campus France bestaat er nu ook een Campus Belgique', zegt Francken. De medewerkers van het instituut controleren de documenten, competenties, taalkennis en intenties van de studenten die hier willen studeren.

Intellectuele kruisbestuiving

De screening gebeurt in nauw overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die het verblijf in ons land regelt en controleert. Francken: 'Zo voeren we de strijd tegen de migratiefraude gevoelig op en garanderen we tegelijk dat de Kameroense studenten die wél een visum krijgen meer kans op slagen hebben. Daardoor kunnen ze na hun terugkeer bijdragen aan de economie van hun land.'