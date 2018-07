België blijft met uitgaven voor defensie hangen aan staart NAVO

De NAVO-landen gaan tussen nu en 2024 266 miljard dollar extra uitgeven aan defensie. De Amerikaanse druk op de alliantie werpt dus vruchten af. Maar is dat voldoende voor Trump?

‘Een sterke NAVO is goed voor Europa maar ook voor de Verenigde Staten.’ De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, bleef voor het begin van de top in Brussel rotsvast geloven in de goede afloop. ‘De NAVO staat voor zeventig jaar stabiliteit. Al die tijd is de alliantie erin geslaagd de onderlinge verschillen te overstijgen.’

Eén man dreigt de NAVO-top vandaag en morgen evenwel danig in de war te sturen: de Amerikaanse president Donald Trump. Vooral de Duitse kanselier Angela Merkel is zijn geliefkoosde schietschijf. Of het nu gaat over het Duitse handelsoverschot met de VS of de amper 1,24 procent van het bruto binnenlands product (bbp) die onze oosterburen aan defensie besteden, het oordeel van Trump luidt: ‘onaanvaardbaar en niet eerlijk’.

De ontmoeting met Poetin wordt het makkelijkste onderdeel van mijn Europese trip. donald trump Amerikaans president

Stoltenberg wil vermijden dat de handelsoorlog van Trump tegen de rest van de wereld de stemming op zijn NAVO-top bederft. Hij diepte daarom nieuwe voorlopige cijfers op van de militaire uitgaven voor 2018. Die cijfers bevestigen dat de middelen voor defensie sinds 2014 langzaam stijgen. Tegen 2024 zullen Europa en Canada 266 miljard dollar extra middelen genereren, aldus Stoltenberg.

Op de top in Wales in 2014 verbonden de NAVO-landen zich ertoe tegen 2024 2 procent van bbp aan defensie te besteden. Een kwart van alle uitgaven moet bovendien naar militair materiaal vloeien. Acht landen geven dit jaar al 2 procent van hun bbp aan defensie, beklemtoonde Stoltenberg. Dat zijn behalve de VS, Griekenland, Estland en het Verenigd Koninkrijk ook Letland, Polen, Litouwen en Roemenië.

Het door Trump vermaledijde Duitsland blijft in 2018 steken op dezelfde magere 1,24 procent als in 2017. Merkel heeft wel een plan om de uitgaven tegen 2022 op te trekken, maar Stoltenberg vindt dat Berlijn meer moet doen.

België blijft in de statistieken van Stoltenberg in de staart van het peloton hangen, met 0,93 procent van het bbp, een lichte stijging tegenover de 0,91 procent van 2017. Alleen Luxemburg doet met 0,55 procent nog slechter. Spanje houdt met 0,93 procent gelijke tred met België.

Wat betreft de investeringen in militair materiaal eindigt België met amper 8,20 procent van de uitgaven zelfs helemaal op de laatste plaats. De hekkensluiter van 2017, Slovenië, sprong over ons land. België en Slovenië besteden meer dan 72 procent van het budget aan personeel s-kosten, inclusief pensioenen. In Luxemburg belopen die personeelskosten amper 32,29 procent.

Van een grondige omschakeling naar meer en betere militaire uitgaven is in Europa voorlopig dus weinig sprake. Wel verbetert de militaire samenwerking tussen de Europese Unie en de NAVO. De voorzitter van de Europees Raad, Donald Tusk, riep Trump op ‘zijn geallieerden te respecteren’: ‘De VS hebben en zullen nooit een betere partner hebben dan Europa. Collectief spenderen we meer aan defensie dan Rusland en China.’