België draaischijf in Nigeriaroute

Achter de prostitutie in ons land zitten Nigeriaanse netwerken die in heel Europa actief zijn. Het fenomeen legt bloot hoe de mensensmokkel een cruciale levenslijn is voor de Afrikaanse economie.

Vanuit Nigeria maken jaarlijks meer dan 20.000 vrouwen en meisjes illegaal de oversteek naar Europa. Ze komen zo goed als allemaal terecht in de Europese seksindustrie, van Brussel over Stockholm tot Bratislava. Dat stelt Franz-Manuel Vandelook, chef mensenhandel bij de federale gerechtelijke politie in Brussel.

Bijzonder zorgwekkend is dat de meisjes steeds jonger worden, blijkt uit het jongste jaarverslag van het federaal migratiecentrum Myria. Meisjes van 13 jaar zijn geen uitzondering meer. Volgens de recentste cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) kwamen in 2016 3.000 minderjarige Nigeriaanse meisjes illegaal de EU binnen.

Vandelook leidt bij de politie al ruim 25 jaar Team Africa. Dat legt zich toe op Nigeriaanse prostitutienetwerken in Brussel en Antwerpen, die als draaischijven fungeren voor de aanvoer van nieuwe meisjes naar de rest van Europa. De Nigeriaanse netwerken zijn veel meer dan een crimineel fenomeen een symbool voor het grote geld dat te verdienen valt met internationale mensensmokkel.

De Nigeriaanse bendes leggen bloot hoe de smokkel over de Middellandse Zee het werk is van criminele, internationaal vertakte nv’s. De Nigeriaanse meisjes draaien mee in een mensonterend systeem dat vanuit hun thuisregio mee overeind wordt gehouden.

Dat komt omdat ze de belangrijkste levenslijn zijn voor de lokale economie. Die is geheel opgetrokken rond de miljoenen die de criminele diaspora naar huis stuurt. In Benin City, de stad waar de grote meerderheid van de Nigeriaanse prostituees vandaan komt, worden nieuwe flats, ondernemingen en taxibedrijven gefinancierd met Europees prostitutiegeld.

Black Western Union System

De Brusselse politie kon traceren dat om de twee weken bendeleden tot 65.000 euro cash naar Nigeria overvliegen. De bendes mijden de klassieke geldtransfers die door politiediensten simpel te traceren zijn. De bendes hanteren een alternatief ‘Black Western Union System’, niet te verwarren met de legale transferdienst Western Union.

Via Afrikaanse winkels wordt het geld gedeponeerd, overgevlogen en lokaal doorgespeeld aan de bestemmelingen. De tussenpersonen incasseren tot 10 procent van het bedrag. De politie gaat ervan uit dat via transfers maandelijks miljoenen euro’s vanuit Europa naar Nigeria versast worden.

Geldstromen tot in India en Pakistan De mensensmokkel wordt steeds internationaler, met bendes die actief zijn tot in elke uithoek van de EU. Dat vraagt een Europese aanpak, waarbij de politie in elke lidstaat haar deeltje van de puzzel legt en iedereen info uitwisselt om de bendes op te rollen. Dat zegt Wim Bontinck, chef mensenhandel van de federale politie. Volgens Bontinck lukt het steeds beter de geldstromen van de bendes te volgen tot in de Balkan en de periferie van de EU. Pijnpunt blijft de Koerdische regio, Afghanistan, Pakistan en India. ‘De Europese Commissie heeft beloofd druk te zetten op die landen en hulp te koppelen aan de garanties dat de lokale regimes hun betrokken onderdanen opsporen en uitleveren’, aldus Bontinck.

Vandelook stelt dat er in de Brusselse Noordwijk tientallen bendes actief zijn, met honderden meisjes in dienst. De business is zo lucratief dat een vicieuze cirkel ontstaat, waarbij constant nieuwe rekruten geronseld worden en slachtoffers zich later ontpoppen tot daders. Aan het hoofd van de netwerken staan vrouwelijke mensenhandelaars. Die Nigeriaanse ‘madams’ plaatsen vanuit Europa bestellingen met aantallen meisjes, leeftijd en voorkomen. De souteneurs doen een beroep op de honderden mensensmokkelaars die in Benin City hun smokkeldiensten aanbieden.

De meisjes worden gelokt met de belofte van een leven als nanny of huishoudhulp in Europa. Veel ouders beseffen dat het om niet meer dan een smoes gaat. Zij hopen dat hun dochter zich zal vrijkopen en nadien zelf als zelfstandig onderneemster met eigen meisjes in dienst veel geld kan terugsturen naar de familie in Nigeria. De Nigerianen krijgen via tv-soaps het beeld ingeprent van Europa als het land van melk en honing. Daarnaast genieten de Nigeriaans-Europese ‘nouveaux riches’ lokaal een belangrijke status. Die maakt dat families het lot van hun dochters in handen van mensenhandelaars blijven leggen.

De meisjes worden buigzaam gemaakt met voodoorituelen. Dat komt in de lokale cultuur neer op een niet te verbreken contract. De slachtoffers geloven dat zij gestraft zullen worden met de dood als ze uit het netwerk vluchten of praten met politie. Daarna worden ze naar Europa gebracht. Dat gebeurde vroeger via het vliegtuig met valse papieren. Door het openen van de Libiëroute naar Italië gebeurde het de voorbije jaren massaal via land en zee.

Dat is goedkoper omdat vliegtickets en valse papieren niet langer nodig zijn. Nu de Libiëroute weer veel strenger bewaakt wordt, verlegt de route zich naar Marokko en Spanje. Daarover heeft de Belgische politie binnenkort overleg met de 20 Europese lidstaten die samenwerken in de strijd tegen Nigeriaanse netwerken.

Onderverhuur

Corrupte ambtenaren verzekeren een vlot vertrek vanuit Nigeria. De tocht naar Europa is dodelijk. De meisjes worden met tientallen in pick-ups door de woestijn naar de kust gebracht, onderweg meermaals verkracht, achtergelaten of vermoord. Aan de kust is door de smokkelaars plek gereserveerd op gammele rubberboten die gesaboteerd worden. De bedoeling is dat de zinkende bootjes onderschept worden door de ngo-reddingsschepen of de kustwacht, maar die komen niet zelden te laat.

Wie de overtocht haalt, wordt door Nigeriaanse handlangers opgepikt in de Zuid-Europese opvangcentra. Na een tocht van maanden komen de meisjes aan op hun bestemming, waar ze dezelfde dag aan het werk moeten. Ze hebben een schuld van 35.000 tot 50.000 euro, die ze met prostitutie moeten terugbetalen. Wie tegenstribbelt, wordt tot bloedens toe afgeranseld of bewerkt met zuur en hete strijkijzers.

Prostituees met verblijfspapieren verhuren hun raam ’s nachts aan illegale, vaak minderjarige meisjes. Die hanteren door de grote concurrentie tarieven tot 10 euro, waarvan ze de helft moeten afstaan aan de verhurende prostituee. Overdag slapen de meisjes in smerige safehouses. ‘Ondanks de bodemprijzen slagen meisjes erin in twee, drie jaar hun schuld af te lossen door tot 3.000 klanten af te werken’, stelt Vandelook.

Voor de politie is het lastig slachtoffers uit de netwerken te halen. Meisjes die in het vizier van de politie komen, zitten via uitwisselingsprogramma’s tussen bendes een dag later in Spanje of Zweden. De souteneurs beschikken ook over contacten bij de ambassades, die repatriëringen blokkeren. Corrupte agenten worden bovendien door de bendes betaald om de familie van meisjes die vluchten af te ranselen.