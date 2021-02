België geeft voorlopig geen spuitjes met AstraZeneca-vaccin aan 55-plussers

Ook ons land beslist nu te wachten. 'Het AstraZeneca is een goed vaccin, voor de groep tussen 18 en 55 jaar. We weten alleen onvoldoende of het ook goed genoeg is voor mensen boven 65', aldus Vandenbroucke. Hij baseert zich op een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad, een soort denktank met knappe koppen die de overheid bijstaat in keuzes over onze gezondheidszorg. Nog volgens de minister gaat het om een voorlopige beslissing. 'Het kan dat we over een paar weken wel over de juiste gegevens beschikken.'