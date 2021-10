'België gesandwicht tussen nucleair Frankrijk en gasland Duitsland'

Dat Tessenderlo geen vergunning krijgt voor een gascentrale, toont dat België in de tang zit tussen het nucleaire Frankrijk en het pro-gasland Duitsland, schrijft Financial Times.

Niet alleen België worstelt met de zoektocht naar minder fossiele energie, bij uitbreiding doet de hele Europese Unie dat. Dat concludeert Financial Times nadat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dit weekend aankondigde dat de industriële groep Tessenderlo geen vergunning krijgt om in de gelijknamige gemeente een gascentrale te bouwen. Daardoor komt de gasbevoorrading na een federale kernuitstap in het gedrang.

Dat plaatst België in een scherp contrast met Frankrijk, dat net nog meer inzet op CO2-vrije kernenergie, en Nederland dat net afstapt van gascentrales. De Nederlandse regering is van plan een gasveld - het grootste van Europa - te sluiten dat goed is voor bijna de helft van de gasimport in België. Ondertussen blijft Duitsland een pro-gasland. België zit gesandwicht tussen die landen, merkt FT op.

De weigering is een streep door de rekening van Tessenderlo-topman Luc Tack, die een belangrijke energieproducent in Vlaanderen wil worden. Bovendien rijst de vraag of de bouw van extra gascentrales wel zal lukken in Vlaanderen. Die zijn nodig om de sluiting van de kerncentrales in 2025 op te vangen.