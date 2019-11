België haalt opnieuw brons met hoge belastingdruk

België blijft in de top drie van de zwaarst belaste landen in Europa, ook al daalde de voorbije jaren de belastingdruk.

België blijft erin slagen de belastingdruk omlaag te krijgen, maar kan ondanks die inspanning niet beter doen dan andere landen. Dat blijkt uit het jaarlijkse 'Paying Taxes'-rapport van de consultant PwC en de Wereldbank.

De belastingdruk in ons land bedroeg in 2004 nog 60,1 procent en zakte daarna tot 57,7 procent in 2017. In 2018 daalde hij voort tot 55,4 procent. Die daling is te danken aan de taxshift en de daling van de vennootschapsbelasting.

Toch verandert dat niets aan de relatieve situatie in Europa. België staat nog altijd op het podium van de zwaarst belaste landen. Alleen Frankrijk en Italië scoren slechter.

Geen race to the bottom

PwC bekijkt de totale belastingdruk. Die omvat behalve alle belastingen ook de bijdragen voor de sociale zekerheid. 'Met de brexit en andere geopolitieke spanning in het vizier is het nog nooit zo belangrijk geweest voor Belgische bedrijven om een effectief en eenvoudig belastingstelsel te hanteren', zegt Patrick Boone, die de fiscale diensten van PwC in België leidt.