België heeft hoogste begrotingstekort van eurozone

Met een begrotingstekort van 2,3 procent van het bruto binnenlands product in 2020 scoort België samen met Italië het slechtst van de hele eurozone.

De Europese Commissie maakte zopas haar herfstvooruitzichten bekend. Voor ons land is Europa somber. Het begrotingstekort zal volgend jaar uitkomen op 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of bijna 11 miljard euro. Daarmee doen we het in de eurozone even slecht als Italië. Geen enkel ander land heeft een hoger tekort. Nederland heeft volgend jaar een overschot van 0,5 procent en Duitsland van 0,6 procent. Zelfs Frankrijk doet met een tekort van 2,2 procent iets beter dan België. In 2021 stijgt het Belgische begrotingstekort naar 2,6 procent van het bruto binnenlands product.

Van alle eurolanden boekt enkel Italië volgend jaar een nog lagere groei dan België.

De schuldgraad van België zakt dit jaar voor het eerst sinds lang onder de symbolische grens van 100 procent en klokt af op 99,6 procent van het bbp. Maar dat komt door een technische aanpassing. Alleen Italië, Griekenland en Portugal doen het nog slechter. De schuldgraad in Nederland bedraagt 47,1 procent, in Duitsland is dat 56,8 procent en in Frankrijk 98,8 procent.

Groei