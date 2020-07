'België heeft nieuw werkgelegenheidspact nodig'

Na de coronaschok moet de arbeidsmarkt in ons land anders, zegt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: met flexibeler lonen en arbeidsregels en meer opleiding. Maar niet noodzakelijk met een algemene lastenverlaging op arbeid.

De manier waarop veel bedrijven reageerden op de coronacrisis biedt ook oplossingen om na de noodtoestand van de pandemie beter te werken. Dat zei Steven Vanackere, directeur bij de Nationale Bank, vrijdag bij de voorstelling van het recentste rapport van de Hoge Raad van de Werkgelegenheid. In die raad, waar Vanackere vicevoorzitter is, zitten experts die de federale regering adviseren.

Vanackere merkte op dat de coronacrisis zware schade veroorzaakte op de arbeidsmarkt, maar ook goede effecten heeft gehad. Een op de drie werknemers werkt nu minstens gedeeltelijk van thuis uit, wat de arbeidsorganisatie flexibeler maakt. Het zou jammer zijn die lessen niet te blijven gebruiken, zei hij.

Telewerk is niet het enige voorbeeld. De coronacrisis leerde bedrijven ook soepeler omgaan met arbeidstijden, spoorde ze vaker aan werknemers te delen met andere organisaties en leerde ze de reflex af dat een werknemer altijd ter plekke moet zijn om de controle makkelijker te maken. Ook moeten bedrijven vaker inzetten op de zij-instroom, waarbij ze ervaren werknemers uit andere sectoren aanwerven. De overheid moet daarbij het voortouw nemen, zei hij, en de hindernis van verloren anciënniteitsjaren proberen weg te nemen.

Lonen soepeler

Vanackere riep ook op andere punten op tot meer flexibiliteit. De manier waarop in België de groei van de lonen wordt bepaald - met als startschot een afspraak tussen vakbonden en werkgevers over de ruimte voor opslag voor alle werknemers - is te rigide, zegt hij. Ondernemingen die door de coronacrisis hun omzet zien kelderen, zullen ruimte nodig hebben om van die afspraak af te wijken en de lonen minder snel te laten stijgen.

Tegelijk zijn lagere loonkosten niet op alles het antwoord. De experts vinden dat het beter is te investeren in begeleiding en opleiding van werklozen dan dat geld te gebruiken voor een algemene lastenverlaging op arbeid. Donderdag gaven arbeidsmarktexperts in het Vlaams Parlement een gelijkaardige boodschap aan de Vlaamse regering.

Werkloosheidsuitkeringen bevriezen

Voorts vindt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid het verstandig de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen nog even te bevriezen. Normaal dalen die naarmate iemand langer werkloos is, maar omdat de coronacrisis een opleiding volgen en solliciteren complexer maakt, is dat nu geen goed idee.

De data toonden nog eens hoe hard de coronaschok erin heeft gehakt. Half juli zijn er nog altijd 600.000 aanvragen voor tijdelijke werkloosheid, de helft minder dan de piek van april. De pandemie treft zes keer meer jobs dan de financiële crisis in 2008 deed.

Raadsel van de Brusselse werkloosheid

Opnieuw blijkt hoe ongelijk die schok aankomt. Wie niet kan telewerken, verloor veel sneller zijn job. Meer dan gemiddeld ging het om laaggeschoolden, jongeren en mannen. In meer dan drie op de vier gevallen ging het om mensen die minder dan 3.000 euro bruto per maand verdienen en financieel kwetsbaar zijn.