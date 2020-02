België herstart aarzelend de romance met Congo

Premier Sophie Wilmès (MR) probeerde deze week in Congo de jarenlang bevroren politieke banden met Kinshasa verder te ontdooien. Over de schouder van president Félix Tshisekedi loert zijn voorganger en de nemesis van België, Joseph Kabila, mee.

‘Woorden zijn mooi, maar daden zijn beter.’ Het was zowat het strafste statement van premier Wilmès tijdens een driedaags blitzbezoek aan de Congolese hoofdstad Kinshasa en de mijnstad Lubumbashi. Ze zegt het na een rondje door de erehaag en een meeting met de Congolese president Tshisekedi over een nieuwe fase in de Belgisch-Congolese betrekkingen.

De verzuurde vriendschap is - mede door het aantreden van Tshisekedi vorig jaar – hersteld. Maar België wil nu wel zien dat hij werk maakt van beloofde hervormingen in het staatsapparaat en de strijd tegen de corruptie. Wilmès oogt wat onwennig en nerveus bij haar maidentrip op buitenlands staatsbezoek. Ze reist met rugdekking van twee ervaren anciens, de ministers van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) en Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V).

Eerste bezoek in tien jaar

Wilmès is de eerste Belgische premier in tien jaar die in Congo passeert. De historische ‘special relationship’ liep onder de vorige president Joseph Kabila op de klippen. Elke Belgische poging tot dooi botste op een koude schouder van Kabila.

De gespannen relatie ontplofte helemaal toen België besloot een stuk van zijn ontwikkelingssamenwerking op te schorten wegens het aanhoudende geweld in Congo en het steeds weer uitstellen van de presidentsverkiezingen. Congo reageerde door het kantoor van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Kinshasa, het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi en het Schengenhuis te sluiten. Het Schengenhuis is de door België gerunde draaischijf voor korte verblijfsaanvragen van drie maanden in de Europese Schengenzone.

Een militaire samenwerking rond de Belgische opleiding van Congolese troepen was al in 2017 on hold gezet door Kabila. Het Belgisch leger moest halsoverkop vertrekken en ook alle materieel achterlaten. Brussels Airlines zag daarnaast zijn aantal vluchten tussen Brussel en Kinshasa terugvallen tot vier per week.

De diplomatieke oorlog is voorbij sinds het aantreden van Tshisekedi. Hij werd president na een achterkamerdeal met Kabila, terwijl de echte winnaar van de verkiezingen Martin Fayulu opzijgeschoven werd. België feliciteerde Tshisekedi nooit, maar wenste hem uiteindelijk een goede vaart toen de internationale gemeenschap overging tot de orde van de dag. De VS, Europa en China waren al lang blij dat de machtsoverdracht geweldloos was verlopen.

Charmeoffensief

Tshisekedi antwoordde met een charmeoffensiefje. Hij koos Brussel vorig jaar als bestemming voor zijn eerste staatsbezoek in Europa. En hij nam volgens België het initiatief Wilmès uit te nodigen in Kinshasa na hun ontmoeting op het Wereldeconomisch Forum in het Zwitserse Davos vorige maand.

Volgens de overlevering werkte president Félix Tshisekedi als zoon van wijlen oppositieleider Etienne in de fruitpluk in Haspengouw en als pizzakoerier in Leuven.

Tshisekedi geldt als het spiegelbeeld van de ‘anti-Belg’ Kabila. De overlevering wil dat de zoon van wijlen Etienne - een legendarische oppositieleider tegen dictator Mobutu - in de fruitpluk werkte in Haspengouw en pizzakoerier was in Leuven. Aan die Belgische periode zou hij ook een aardig mondje Nederlands hebben overgehouden. Tshisekedi heeft ook de Belgische nationaliteit – ‘die hij in Congo niet heeft’. De officiële heropening door Wilmès van het consulaat in Lubumbashi moet officieel maken dat het weer dik aan is tussen de oude vrienden. Wilmès kreeg ook een tête-a-tête met Tshisekedi – mooie persplaatjes inclusief.

Als president belooft hij gratis onderwijs, nieuwe wegen, een strenge aanpak van de corruptie en de pacificatie van Oost-Congo. Dat is al 20 jaar een twilightzone vol rivaliserende facties die plunderend, moordend en verkrachtend strijden om de grondstoffen in de regio. Elke dag sterven er drie mensen door geweld. Dat ook de buurlanden militair actief zijn in het conflictgebied maakt de situatie nog explosiever.

Clash

De vraag blijft of na de woorden ook de daden zullen volgen. Regering en parlement bestaan in meerderheid uit Kabila-aanhangers. De ex-president heeft ook nog altijd controle over grote delen van de staat zoals het leger en de veiligheidsdiensten. Tshisekedi’s aanhang lijkt die machtsbalans hoe langer hoe minder te pikken, waardoor een politieke clash onvermijdbaar lijkt.

Ook België wil na de aankondigingen nu concrete hervormingen zien. Het vraagt de diplomatieke evergreens: een stabiele rechtsstaat, een gunstig investeringsklimaat, respect voor de mensenrechten en de strijd tegen de corruptie. De Croo ziet drie grote assen als de lakmoesproef voor de vooruitgang in het democratische proces: de Congolese kiescommissie, de kieswet en het Grondwettelijk Hof. Ze moeten robuuster worden om eerlijke verkiezingen te garanderen. Dat moet vermijden dat een kleine, steenrijke elite alle macht en geld rond zich blijft concentreren.

Wilmès, De Croo en De Crem moeten in Kinshasa roeien met gekorte riemen. De Belgische regering is in lopende zaken. Ze kan geen nieuw beleid beslissen of grote schijven extra geld naar ontwikkelingssamenwerking schuiven. Maar kleinere acties kunnen wel, zoals het aanbod van De Croo om Congo ondersteuning van Belgische fiscale experts te bieden bij het eerlijk innen van belastingen.

De ambassade heeft ook nog altijd een militaire attaché, die Oost-Congo in de gaten houdt. Wilmès liet verstaan de afgebroken militaire samenwerking een kickstart te willen geven.

Forrest

Daarbij rijst volgens legerbronnen wel een klein probleem. België besloot in 2018 zijn Afrikabeleid te heroriënteren richting de Sahel, het arme gebied tussen de Sahara ten zuiden van de Maghreb en zwart Afrika. België opende ambassades in Mali, Niger, Benin en Guinee. Die landen worden strategisch belangrijker voor de Europese uitdagingen veiligheid en migratie. De boodschap van de legertop is dat de politiek moet kiezen. Militaire steun aan de Sahel en Congo tegelijk ziet het leger niet zitten. Het water komt Defensie nu al budgettair aan de lippen. Bovendien is er huiver voor een nieuw echec na het pijnlijke wedervaren in 2017.

Er is ook een Belgisch aanbod voor politiesamenwerking. De Congolezen zijn vragende partij voor opleidingen over het vergaren van inlichtingen, een groot euvel waar onder meer op het terrein in Oost-Congo nood aan is. ‘Wij wachten op concrete voorstellen van de Congolezen om te kijken wat mogelijk is’, liet De Crem verstaan.

In juni viert Congo de 60ste verjaardag van zijn onafhankelijkheid. De grote vraag is of koning Filip aanwezig zal zijn bij die viering.

De hervonden romance is met het bezoek van Wilmès nog niet voorbij. Volgende maand reist een Belgische regionale handelsmissie naar Congo, waarvan de 150 plekjes volzet zijn. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) bevestigde zijn komst al, zijn Vlaamse tegenhanger Jan Jambon (N-VA) nog niet. Heel veel moet er niet van worden verwacht. De realiteit is dat België en zijn bedrijfsleven economisch nog amper iets voorstellen in Congo, met als notoire uitzondering de mijnbouwgroep Forrest. Op het consulaat in Lubumbashi ontmoette Wilmès deze week de twee zonen van George Forrest.

Toch hecht de Congolese president veel belang aan de Belgische aandacht, niet het minst omdat het land in juni 60 jaar onafhankelijkheid viert. In de entourage van Tshisekedi brandt daarom één grote vraag op de lippen: ‘Komt koning Filip?’ Hij is alvast officieel uitgenodigd.