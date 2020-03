België houdt miljarden klaar om bedrijven te redden

De coronacrisis kan onze economie dit jaar tot 16 miljard euro kosten. Er wordt ondermeer nagedacht over een overheidsfonds dat kan tussenkomen als voor onze economie cruciale bedrijven in de problemen komen.

Voor het eerst sinds de financiële crisis van meer dan tien jaar geleden bereidt de Belgische overheid zich voor om cruciale ondernemingen te ondersteunen die dreigen om te vallen. Toen waren dat de banken, vandaag wordt gekeken hoe bedrijven die strategisch belangrijk zijn voor de Belgische economie kunnen worden geholpen. Ze dreigen in de problemen te komen omdat ze door de coronacrisis zonder inkomsten vallen.

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen heeft de overheid verregaande maatregelen genomen, zodat mensen zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen. Op supermarkten en enkele andere uitzonderingen na werden winkels gesloten, net als de scholen en universiteiten. Werknemers moeten van thuis werken en waar dat niet kan, moet voldoende afstand tussen het personeel worden verzekerd. Wie dat niet kan garanderen, moet sluiten, wat veel bedrijven ook hebben gedaan.

Gigantische impact

Almaar meer wordt duidelijk dat die maatregelen een gigantische economische impact zullen hebben. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka gaat ervan uit dat de kostprijs voor de Belgische economie dit jaar kan oplopen tot 16 miljard euro, of 3,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De bank JPMorgan Chase veronderstelt dat de economie van de eurozone in het tweede kwartaal zelfs met 22 procent krimpt tegenover vorig jaar. In het derde kwartaal zou dat wel deels gecompenseerd worden.

Doordat veel bedrijven de deuren sluiten of hun verkoop zien instorten, dreigen ze zonder inkomsten te vallen. Voor het personeel kunnen ze een oplossing zoeken, bijvoorbeeld door een beroep te doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid, waarvoor de voorwaarden worden versoepeld. De overheid staat ook toe dat belastingen later worden betaald, wat voor ademruimte zorgt.

Toch dreigen heel wat bedrijven alsnog in de problemen te komen, want andere kosten lopen gewoon door. Niet iedereen kan op tijdelijke werkloosheid terugvallen en leningen moeten worden betaald. Samen met de banken en de Nationale Bank bekijkt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) hoe ze de bedrijven kunnen tegemoetkomen.

Overheidsfonds

De overheid werkt een garantieregeling uit, zodat bedrijven een tijdelijk uitstel van betaling of een overbruggingskrediet kunnen krijgen. ‘De regeling moet mee de kredietverlening aan de Belgische bedrijven en zelfstandigen vrijwaren’, zegt De Croo.

Tegelijk wordt nagedacht over een overheidsfonds dat kan tussenkomen als voor onze economie cruciale bedrijven in de problemen komen. Indien nodig moet dat fonds met miljarden over de brug komen. Het typevoorbeeld dat wordt gegeven is Brussels Airlines, dat al zijn vluchten schrapt en de overheid om 200 miljoen euro vraagt om

de komende maanden door te komen.

Zowel de federale als de Vlaamse regering werkte woensdag nog een reeks andere economische maatregelen uit die een antwoord moeten bieden op de coronacrisis. Vanuit de ondernemingswereld wordt tevreden gereageerd, al is er ook kritiek omdat de maatregelen nogal ongecoördineerd worden genomen, waardoor bedrijven niet goed weten waar ze aan toe zijn.

Het coronavirus werd in ons land bij 1.486 patiënten vastgesteld, maar het aantal besmettingen ligt veel hoger, omdat alleen erg zieke mensen worden getest. 496 patiënten liggen in het ziekenhuis, honderd van hen op intensieve zorg. De verwachting is dat dat aantal de komende dagen en weken blijft stijgen. De vraag is of de ziekenhuizen de toeloop aankunnen. Woensdag stond het aantal dodelijke slachtoffers in ons land op 14.