België houdt vast aan vaccinstrategie met twee dosissen

'De situatie in het Verenigd Koninkrijk, met die variant die zo veel besmettelijker is, is natuurlijk anders dan hier', zegt Pierre Van Damme. “Maar we houden de optie open. In het VK en in Canada kan het ook zijn dat het eerste spuitje van een patiënt van een ander merk is dan het tweede. Ook hier is de achterliggende redenering: zo snel mogelijk werken. Ook de resultaten van die experimenten volgt de taskforce in ons land op de voet. Maar de prioritaire groepen - bewoners van woonzorgcentra en hun personeel krijgen twee inentingen, van het enige toegelaten vaccin Pfizer/BioNtech.