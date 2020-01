België in de knoei met repatriëring IS-kinderen

Koerden weigeren Belgische kinderen zonder moeder te laten vertrekken

Een Belgische missie is naar Erbil, de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan, getrokken om diplomatieke bijstand en de juiste reisdocumenten te geven aan tien Belgische kinderen in een detentiekamp voor exleden van de terreurgroep Islamitische Staat. De bedoeling was de repatriëring van de kinderen voor te bereiden. Maar de Koerden weigeren de tien kinderen zonder de drie moeders te laten terugkeren, waardoor de repatriëring naar ons land vooralsnog onmogelijk is.

Dat kan zware financiële gevolgen hebben voor België. Door een gerechtelijk vonnis loopt sinds maandag de teller van een dwangsom van 50.000 euro per dag dat ons land er niet in slaagt met papieren bij de kinderen te raken en ze te repatriëren. Op vraag van de advocaten is bij de bank ING per kind een bankrekening geopend, met het verzoek aan de staat dagelijks vrijwillig 5.000 euro op de rekening te storten. De rekening was gisteravond nog leeg, aldus advocaat Abderrahim Lahlali. Is dat eind volgende week nog zo, dan sturen de advocaten de deurwaarder naar de kabinetten van Binnenlandse Zaken en Justitie om de dwangsommen te innen via bewarend beslag. ‘Er is sporadisch contact met de moeders, maar zij laten verstaan dat zij nog geen Belgische bijstand hebben gezien in het kamp’, zegt Lahlali.

België zit in de knoei met het lot van de kinderen. Ze samen met hun moeders repatriëren is politiek erg explosief. De Noorse regering viel vorige week nog over de repatriëring van een Noorse met Pakistaanse roots en haar twee kinderen.

Bovendien is de regering-Wilmès niet in de mogelijkheid om de moeders te repatriëren. De regering-Michel besliste begin 2018 volwassenen niet te repatriëren. Kinderen tot tien jaar zijn wel welkom, op voorwaarde dat een DNA-test hun Belgische afkomst bewijst. De tien kinderen zijn tussen elf maanden en zeven jaar oud.

Lopende zaken

België kan niet anders dan bij zijn standpunt blijven. ‘In lopende zaken kunnen we geen beslissingen nemen over nieuw beleid. Daardoor is een positiewijziging in de kwestie uitgesloten’, stelt een regeringsbron.

Zolang de Koerden weigeren de kinderen vrij te geven, heeft de regering-Wilmès een probleem. Ze zal zich zonder twijfel bij de beslagrechter verzetten tegen de dwangsommen. België hoopt de beslagrechter ervan te overtuigen dat ons land alles doet wat het op een veilige manier kan doen voor de kinderen, met de uitkomst dat de dwangsommen worden ingetrokken. Maar dat is hoogst onzeker.