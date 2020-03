België in verspreide slagorde over corona

Dat er geen eenheid van commando is om de coronacrisis te beperken veroorzaakt heel wat tandengeknars en opnieuw communautaire spanningen.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt dat de federale regering de federale fase van het rampenplan moet afkondigen, als ze 'op basis van de aanbevelingen van experts meent dat er een ernstige dreiging voor de volksgezondheid is die ingrijpende beperkingen van het openbaar leven wettigt'. Als zo'n rampenplan wordt afgekondigd, kunnen uniforme maatregelen worden genomen op een realistische termijn.

Er is heel wat kritiek, niet het minst op De Wever zelf, op het gegeven dat België de coronacrisis in verspreide slagorde te lijf gaat. Premier Sophie Wilmès (MR) wil het heft in handen nemen, maar kon na overleg met de deelstaten en experts in de Nationale Veiligheidsraad niet meer doen dan te adviseren. De gemeenten en provinciegouverneurs, en niet de federale regering, zijn sinds de zesde staatshervorming bevoegd om beslissingen te nemen in kwesties als deze. Binnen de kortste keren regende het verwijten naar elkaar.

Communautaire spanningen

Tijdens het overleg in de Nationale Veiligheidsraad bleek dat Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) niet opgezet is met de slappe hand van Wilmès. Over de doelstelling was iedereen het eens: de verspreiding van het virus zoveel mogelijk vertragen. Maar aan Franstalige zijde werden snelle, forse maatregelen wenselijk geacht, terwijl aan Vlaamse zijde werd gewaarschuwd voor de economische gevolgen van te drastisch ingrijpen.

Hoe leg je aan je inwoners uit dat je nog wel naar een evenement in het Sportpaleis mag, maar niet meer naar de Ancien Belgique of naar Vorst Nationaal? Philippe Close Brussels burgemeester (PS)

Dat veroorzaakte communautaire spanningen. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) haalde uit naar zijn Antwerpse collega, omdat De Wever had laten weten dat hij enkel evenementen kon afgelasten op basis van een duidelijk richtlijn en niet op basis van een advies. 'Hoe leg je aan je inwoners uit dat je nog wel naar een evenement in het Sportpaleis mag, maar niet meer naar de Ancienne Belgique of naar Vorst Nationaal? Dat is toch niet normaal?', zei Close. Wallonië ging meteen een stap verder en verbood alle bezoeken aan rusthuizen deze maand.

De Wever hekelde dat de regering-Wilmès geen duidelijke en objectieve richtlijnen had uitgevaardigd en dat er weinig oog was voor de economische impact. 'Bij zo'n richtlijn zou er een schadefonds moeten komen om een economisch bloedblad in de sector en bij de onderaannemers van die evenementen te vermijden', klonk het. 'We moeten ons de vraag durven stellen of onze reactie op het coronavirus niet erger is dan corona zelf.'

Chaos

Uiteindelijk besliste de Antwerpse gouverneur Cathy Berx (CD&V) een Antwerps overleg te organiseren. Daaruit volgde dat ook die provincie evenementen met meer dan 1.000 aanwezigen worden afgelast, 'tenzij de organisatoren kunnen aantonen dat er voldoende afstand en een sterke verluchting is'. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) riep op de bezoeken aan zorgcentra zoveel mogelijk te beperken, maar vaardigde geen verbod uit, ook al drong de sector daar zelf op aan.

De federale overheid heeft zelf chaos georganiseerd. Bart De Wever Antwerps burgemeester (N-VA)