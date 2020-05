België keurt 250 miljoen extra goed voor Europese ruimtevaart

De centen zijn het laatste pakket van een budget van bijna 1,5 miljard euro voor 2020-2024. België is daarmee de op vijf na grootste investeerder in het programma van de ESA. De beslissing was al vorig jaar genomen in de aanloop naar een Europese ruimtevaarttop, waar de budgetten en de programma's zijn afgeklopt.

Coronacrisis

De resterende enveloppe was blijven liggen omdat de regering in lopende zaken was. Ook de regering-Wilmès heeft in principe niet de bevoegdheid een dergelijk budget goed te keuren, omdat haar armslag beperkt is tot de coronacrisis. Maar de Inspectie Financiën liet in een advies verstaan dat de toekenning uitzonderlijk toch mocht omdat er anders te grote schade zou zijn voor onze bedrijven. Dankzij de beslissing zal de Belgische ruimtevaartsector mee kunnen doen aan aanbestedingsprocedures van de ESA.