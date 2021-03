België krijgt 'Mama Jihad' maar niet uitgezet

Malika El Aroud, een veterane van het gewelddadige moslimextremisme, blijft voorlopig in ons land. Pogingen tot repatriëring draaien op niets uit, omdat haar land van origine, Marokko, niet meewerkt.

De zaak van Malika El Aroud, alias Mama Jihad, legt nog eens de vinger op de wonde van het Europese terugkeerbeleid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - rechters die in beroep beslissen na een weigering in ons land te blijven - heeft geoordeeld dat El Aroud haar 'terugkeerwoning' mag verlaten. In die woningen van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten mensen hun uitzetting afwachten. Ze worden er niet opgesloten zoals in de gesloten centra voor repatriëring van mensen zonder verblijfsrecht, maar ze krijgen wel voorwaarden opgelegd.

Fiat van Rabat

Reden dat ze er niet langer hoeft te blijven? Marokko werkt simpelweg niet mee aan haar terugkeer. Zonder de nodige diplomatieke documenten en het fiat van Rabat kan de vrouw niet op een vlucht worden gezet. Het gevolg is dat ze weer volledig vrij is, omdat je mensen niet kan vasthouden zonder uitzicht op uitzetting binnen een redelijke termijn. El Aroud zat ook al in een gesloten centrum met het oog op repatriëring, maar de maximale opsluitingstermijn daar is acht maand. De vrouw weigert vrijwillig terug te keren naar haar land van origine.

El Aroud staat voor diehard gewelddadig jihadisme. Ze is in ons land veroordeeld voor terrorisme - een straf die heeft uitgezeten - en is haar Belgische nationaliteit ontnomen.

Ze is gelinkt met meerdere generaties moslimextremisme. Ze was lid van een Belgische cel van Al Qaida, de terreurbeweging rond Osama Bin Laden. El Aroud is de weduwe van een man die bij een zelfmoordaanslag de Afghaanse krijgsheer Ahmed Shah Massoud doodde, enkele dagen voor de aanval op de Twin Towers in New York. Massoud werd gezien als de laatste dam tegen de opmars van de radicaal-islamitische beweging taliban.

Door die status vergaarde ze faam onder radicale moslims als internetjihadiste. Ze beïnvloedde een nieuwe generatie, van wie een deel in de jaren 2010 naar Syrië afreisde om zich bij de terreurbeweging Islamitische Staat te voegen.

Mahdi gefrustreerd

Dit is een dossier om echt cynisch van te worden. Sammy Mahdi Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zegt in een reactie gefrustreerd te zijn dat een repatriëring van El Aroud onmogelijk blijkt. 'Dat is een dossier om echt cynisch van te worden. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft echt al het mogelijke gedaan om haar terug te sturen. Net als zoveel burgers raak ik hierover gefrustreerd dat het onmogelijk is sommige mensen terug te sturen die hier niet mogen zijn.'

Mahdi pleit ervoor extra druk te zetten op landen die weigeren mee te werken aan repatriëring. Ondanks een herhaald charmeoffensief van België en andere West-Europese landen stellen de Maghreb-landen zich bijzonder stuurs op als het op repatriëring van onderdanen aankomt. Nog meer als het om criminelen gaat.

Mahdi rekent op een sterk signaal vanuit de Europese Unie. Hij zal zijn Europese collega’s voorstellen het gemeenschappelijk Europees visumbeleid beter in te zetten als instrument bij terugkeer: 'Terugkeer mag geen vrijblijvend voorstel blijven voor landen van herkomst. Landen die goed meewerken, kunnen beloond worden met visumgunsten, maar die moeten worden ingetrokken als landen dat niet doen.'