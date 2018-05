België krijgt Nederlandse cellen voor gesloten centrum

Het Tilburgse cellencomplex moet dienen voor een nieuw gesloten centrum in Zandvliet, waar vooral criminele illegalen zullen verblijven in afwachting van hun repatriëring.

Belgische en Nederlandse vertegenwoordigers zijn in Antwerpen samengekomen om de schenking van het Tilburgse cellencomplex officieel te ondertekenen. De Regie der Gebouwen zal de cellen ontmantelen en vervoeren naar Zandvliet, waar er een nieuw gesloten centrum voor mensen zonder papieren gepland is.

In 2017 keurde de regering-Michel het Masterplan Gesloten Centra goed, waarin staat dat de capaciteit van gesloten centra in 2022 moet opgelopen zijn van 600 naar 1.100. Het nieuwe complex in Zandvliet, dat normaal in september 2020 in gebruik wordt genomen en 19,8 miljoen euro kost, zal plaats bieden aan 144 illegale vreemdelingen met een criminele achtergrond. Naast de cellen komt er ook een medische afdeling en een bezoekerscentrum.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert tevreden. 'Er is een forse toename in de groep illegalen die criminele feiten plegen, maar ook met gedragsproblemen. Wij hebben te weinig capaciteit en Nederland heeft een teveel aan gevangenissen. Bovendien zijn de cellen in Tilburg nog niet zo oud en voldoen ze dus aan de hedendaagse normen.'

Businessmodel

De Nederlandse staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Raymond Knops heeft het over een 'win-winsituatie'. 'De overeenkomst met België over het gebruik van de gevangenis van Tilburg toen zij te weinig gewone gevangeniscapaciteit hadden, was al goed verlopen', aldus Knops. 'Gezien de goede samenwerking geven we voor één keer iets gratis weg. Een beter terugkeerbeleid in België is bovendien ook een goede zaak voor Nederland.'