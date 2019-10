België legt Europa tekort voor dat elf keer groter is dan beloofd

De ontslagnemende regering-Michel heeft haar begroting voor 2020 ingediend bij Europa. Niet met een tekort van 1 miljard euro, zoals beloofd, maar met een gat dat elf keer groter is.

In april vorig jaar, vlak voor de verkiezingen van mei, beloofde de regering-Michel Europa dat het gat in de begroting tegen 2020 zou krimpen naar 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is een tekort van ongeveer 1 miljard euro. Toen al was duidelijk dat die doelstelling fictie was. Dat blijkt nu ook uit de begroting die de regering bij de Europese Commissie heeft ingediend.

Elf keer meer

Uit de overhandigde documenten blijkt dat het tekort in 2020 zal oplopen tot 2,3 procent van het bbp. In harde centen is dat een deficit van 11 miljard euro, elf keer meer dan wat de regering in april nog aan Europa beloofde. Het tekort is zelfs nog 1 miljard euro groter dan wat het Monitoringcomité, de instelling die onze begroting opvolgt, in september had vooropgesteld. Dat komt doordat de deelstaten volgend jaar dieper in het rood gaan dan verwacht.

Verloren jaar

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) noemt 2019 een verloren jaar voor de begroting. De N-VA verdween eind vorig jaar uit de federale regering na heibel over het migratiepact, waardoor de maatregelen die het tekort in 2019 moesten dempen niet goedgekeurd raakten. De N-VA blijft erbij dat ze de maatregelen nog wel wilde steunen, maar dat bij haar voormalige meerderheidspartners de politieke wil ontbrak om ze door te voeren.

Door de federale impasse na de verkiezingen van 26 mei zet de verslechtering van het begrotingssaldo in 2019 volgend jaar door. De ontslagnemende regering-Michel heeft geen nieuwe maatregelen uitgewerkt, maar diende een begroting van voorlopige twaalfden in. In afwachting van een nieuwe federale regering wordt zo het budget van 2019 hernomen. ‘Doordat een federale regering op zich laat wachten, dreigt evenwel ook 2020 een verloren jaar te worden’, zegt De Croo.

Naar veertien miljard

Bij ongewijzigd beleid neemt het tekort de komende jaren nog toe. Het Monitoringcomité gaat voor 2024 uit van een tekort van 2,6 procent van het bbp, oftewel 14 miljard euro. Dat brengt ons land in een zeer ongemakkelijke uitgangspositie op het moment dat de kosten van de vergrijzing almaar zwaarder wegen.