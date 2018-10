België legt Europese begrotingseisen naast zich neer

Ons land roept voor de eerste keer de zogenaamde flexibiliteitsclausule in. Die houdt in dat kan worden afgeweken van de budgettaire doelstellingen die Europa oplegt als een land kan bewijzen dat het voldoende hervormt.

Zolang de regering-Michel geen begrotingsevenwicht kan voorleggen, moet ze in principe elk jaar de begroting met 0,6 procentpunt van het bruto binnenlands product gezonder maken. Maar met de cijfers die ze heeft ingediend bij Europa geraakt ze daar in de verste verte niet.

De regering mikt dit jaar op een begrotingstekort van 1,1 procent en volgend jaar van 1 procent. Daarmee legt de regering de lat nog wat lager dan in april, toen de meerjarenbegroting werd ingediend bij Europa. Toen mikte de regering nog op een tekort van 0,7 procent voor volgend jaar.

Hervormingen

Het structureel tekort, dat losstaat van evolutie van de conjunctuur en eenmalige ingrepen, zou dit jaar 1 procent of 4,5 miljard euro bedragen. Daarmee doet de regering 0,2 procentpunt beter dan in 2017. Ook voor volgend jaar mikt de regering op een verbetering met 0,2 procentpunt om te eindigen op een structureel tekort van 0,8 procent.

In plaats van een verbetering van 1,2 procentpunt over 2018 en 2019, plant de regering dus maar een verbetering van 0,4 procentpunt of een derde van de te leveren inspanning.