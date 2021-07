België maakt filiaalhoppen voor personeel multinationals simpeler

Buitenlandse werknemers van multinationals die een werkvergunning hebben voor de Europese Unie kunnen voortaan zonder extra paperasserie ook bij ons aan de slag. Een Europese regeling is met veel vertraging door België goedgekeurd.

Er is een nieuw Belgisch verblijfsstatuut voor buitenlands personeel van internationale bedrijven dat van buiten de EU hier komt werken. Multinationals als de frisdrankproducent Coca-Cola of de farmareus Pfizer moesten bij de verhuis van een personeelslid naar een filiaal in een andere Europese lidstaat lange tijd telkens weer een nieuwe verblijfskaart en werkvergunning aanvragen. Een Europese regeling paste daar een mouw aan door toplui, experts en stagiairs overal in de EU te laten werken. In Nederland zijn onder dat statuut al 400 mensen aan de slag.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft het verblijfsstatuut nu ook in ons land bij Koninklijk Besluit mogelijk gemaakt. Dat gebeurde met flinke vertraging. België is in 2019 door de EU op de vingers getikt omdat het bleef talmen met de regeling. Leidinggevenden en experts mogen voortaan drie jaar blijven met het statuut, stagiairs een jaar.

Met deze nieuwe regeling geven we kansen aan mensen en bedrijven in de hele wereld om talent te stimuleren en te ontplooien. Sammy Mahdi Staatssecretaris Asiel en Migratie

Uniek loket

Het statuut komt er mee dankzij het eerder ingevoerde uniek loket. Daar kunnen buitenlanders hun verblijf en arbeidskaart samen regelen. Voordien verliep dat complexer omdat verblijf een federale bevoegdheid is en werk regionale materie. Omdat alle info nu gecentraliseerd zit bij één loket, is de invoering van het nieuwe statuut gemakkelijker. Volgens Mahdi wordt een aanvraag tot arbeidsmigratie nu in twee weken verwerkt, waarmee ons land tot de Europese top behoort.