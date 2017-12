België met de billen bloot

Het EK voetbal zal in 2020 in alle Europese hoofdsteden worden gespeeld, alleen niet in Brussel. Dat is de prijs die ons land betaalt voor het gepruts rond het Eurostadion. Dat in dit land geen grote projecten meer mogelijk zijn, is nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden - deze keer voor het oog van heel Europa. Premier Charles Michel (MR) is woest dat hij die schande moet dragen.