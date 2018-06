België neemt geredde migranten op

Hij voegde eraan toe dat België een van acht landen is die migranten zal onthalen. Ook Spanje, Italië, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland en Portugal hebben ermee ingestemd enkele migranten te onthalen. Volgens Muscat zal het schip naar verwachting in de vooravond aanmeren.

In een reactie bevestigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) het nieuws. 'We zijn een loyale Europese partner en zullen Malta helpen.' Maar tegelijk waarschuwt hij. Het mag over maximaal 15 mensen gaan, met een hoge erkenningsgraad. Bovendien is het niet voor herhaling vatbaar. Francken heeft het over 'een eenmalige ad hoc operatie'.