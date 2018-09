België pompt half miljard in afgeslankt kernproject

De regering heeft na jaren discussie het licht op groen gezet voor de bouw van het nucleaire onderzoeksproject Myrrha. De ambities zijn wel fors bijgesteld.

De regering investeert 550 miljoen euro in de bouw van een nieuwe deeltjesversneller op het studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol. De bouw ervan moet af zijn in 2024 en na een testperiode van twee jaar operationeel zijn.

Er gaat daarnaast 52 miljoen naar het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) in het Waalse Fleurus. Dat geld dient voor de ontwikkeling van nieuwe technologie voor de productie van radio-isotopen. Die worden ingezet in nucleaire geneeskunde en bij kankertherapieën. Het IRE levert met zijn huidige technologie 25 tot 30 procent van de wereldmarkt van één bepaald type isotoop.

De beslissing van de regering komt er na jaren van getreuzel. Het dossier sleept al bijna tien jaar aan. De ambities zijn bovendien fors bijgesteld door zware financieringsproblemen. Het opzet was een vervanger te bouwen voor de versleten onderzoeksreactor BR-2 die na ruim een halve eeuw dienst enkel nog met oplapwerk kan blijven draaien.

Kostprijs

De totale kostprijs explodeerde de voorbije jaren tot 1,6 miljard euro, waarvan België 40 procent voor zijn rekening zou nemen. De rest van het geld, minstens een miljard euro, moet van een internationaal consortium investeerders, maar ondanks meerdere internationale bedelrondes vond België geen internationale partners. Yves Leterme (CD&V) reisde in zijn tijd als premier de halve wereld over om met Myrrha te leuren.

De regering verandert nu het geweer van schouder. Het besliste alvast met eigen fondsen de deeltjesversneller te bouwen. Er is nog een miljard nodig voor de verlenging van deeltjesversneller en de bouw van een onderzoeksreactor, wat parallel tussen 2026 en 2030 zou moeten plaatsvinden. In een derde fase moeten deeltjesversneller en reactor met elkaar verbonden worden, waarvoor de deadline op 2037 geprikt is. Dat zou Myrrha tot de allereerste reactor ter wereld maken die aangedreven wordt door een deeltjesversneller.

De bedoeling is met de investering een signaal te geven aan internationale investeerders. 'Er is interesse vanuit Japan, Frankrijk, Duitsland, China en Zweden', stelt Hamid Aït Abderrahim, adjunct-topman van het SCK en directeur van het Myrrha. Hij hoopt nu dat het officiële startschot van het project zal leiden tot echte engagementen vanuit het buitenland. Om die reden krijgt staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) een nieuw mandaat als nucleair gezant. Hij moet actief buitenlandse fondsen helpen ronselen.

Risico

De goedkeuring van de regering blijft dus een risico. De economische return en definitieve afwerking van het hele project is onzeker. 'De deeltjesversneller moet zelfbedruipend worden. In 2026 komt er een evaluatie of het zin heeft met fase 2 en 3 door te gaan.

In die zin is dit dus een verstandige beslissing', stelt Hamid Aït Abderrahim. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) zwaait met een studie van consultant pwc dat Myrrha gedurende zijn levensduur tot 2065 België een economische meerwaarde van 6,5 miljard euro zal opleveren. Bij de opstart van het project gingen de prognoses uit van 2000 jobs. Maar door de inkrimping wordt nu nog uitgegaan van 600 banen.

Door alle obstakels heeft Myrrha zware vertraging opgelopen. Oorspronkelijk was de opleverdatum 2025, die nu dus al 12 jaar verder is opgeschoven. Doorheen de jaren is ook de missie van Myrra steeds veranderd. Aanvankelijk klonk het dat Myrrha de aanzet moest geven voor een nieuwe generatie kernreactoren.

Geneeskunde

Intussen klinkt het dat de bouw van een nieuwe onderzoeksreactor cruciaal is voor de ontwikkeling van de nucleaire geneeskunde, het verkorten van de levensduur van radioactief afval en het testen van geschikte materialen voor de bouw van reactoren voor kernfusie.

Bovendien stelt het SCK dat er ook een belangrijke industriële component is. De reactor BR-2 producteert bijvoorbeeld een kwart van de wereldvraag naar gedopeerd silicium, een halfgeleider die wordt gebruikt in onder meer hybride auto's, windturbines en zonnepanelen. 'Het project zal er ook voor zorgen om de betrouwbaarheid van deeltjesversnellers op te krikken. Dat wordt ook een belangrijke payback naar de industrie', besluit Aït Abderrahim.