België repatrieert drie Syriëstrijdsters

Drie Belgische aanhangsters van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) worden deze week vanuit Turkije naar ons land ingevlogen.

Twee vrouwen, Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal, profiteerden van chaos in een Koerdisch detentiekamp in Noord-Syrië om naar Turkije te vluchten. Beide vrouwen hebben elk drie kinderen en zitten in Turkije met de jongste van 2 en 5 jaar oud. De vier andere kinderen zijn al terug in België. De derde vrouw, Nadia Baghouri, zit met haar vier kinderen in een Turks detentiekamp op Syrische bodem.

Turkse handen

De drie legden hun lot in Turkse handen omdat het hun beste kans was naar België gerepatrieerd te worden. België hoefde zich niets van de mannelijke en vrouwelijke Syriëstrijders en hun kinderen aan te trekken zolang ze in Syrië zaten. De officiële lijn was dat ons land kinderen terugnam, maar ondanks gerechtelijk bevel gebeurde dat nooit. De uitleg was dat de situatie te gevaarlijk was om diplomaten ter plekke te krijgen. Het Syrische regime van president Bashar al-Assad is ook een internationale paria, waardoor er geen officiële diplomatieke banden zijn.

Turkije is een NAVO-bondgenoot. Wielandt en Abouallal waren in maart door een Turkse rechter vrijgesproken van terroristische activiteiten op Turkse bodem. Daardoor weerhield niets Turkije er nog van ze op een vlucht naar huis te zetten. Het coronavirus leidde uiteindelijk nog tot enkele maanden vertraging. Turkije liet regelmatig verstaan dat alle buitenlandse jihadi's van terreurgroep IS terug naar hun thuislanden moeten. In november vorig jaar zette Turkije ook al de twee zussen Fatima en Rachma Benmezian op een vlucht naar ons land. Ze zitten een celstraf van vijf jaar uit.

Geen van de drie vrouwen komt bij terugkeer op vrije voeten. Wielandt en Abouallal hebben celstraffen openstaan van vijf jaar, Baghouri van vier jaar. De jeugdrechter beslist over hun kinderen.

Dwangsommen

Baghouri was een van de vier IS-leden van die naar een Belgische rechter stapte met de eis hun tien kinderen te repatriëren. De rechter legde dwangsommen op om België tot repatriëring te verplichten. Dat gebeurde nooit, waardoor de bedragen kunnen oplopen tot boven het miljoen euro per kind. De rechter in beroep oordeelt in oktober over de zaak. De advocaten, die ook de belangen behartigen van de zes andere kinderen die nog in Syrië zitten, beraden zich of ze de dwangsommen voor hun cliënte Baghouri nog opeisen, meldt De Standaard.

Het is onduidelijk hoeveel Belgische Syriëstrijders, soms met dubbele nationaliteit, nog in de regio vertoeven.