België repatrieert kinderen van IS-strijders

Ons land start een operatie om actief Belgische kinderen van strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië te gaan ophalen.

Dat bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) na een kernkabinet met de topministers van de federale regering. Het beleid tot nu was dat kinderen tot 10 jaar mochten terugkeren. Over minderjarigen ouder dan tien zou geval per geval beslist worden. Maar het regeringsstandpunt was om niet actief mee te werken aan repatriëring.

België heeft nu een princiepsakkoord met de Koerdische autoriteiten in Irak om de kinderen terug te halen. Het zou in de eerste plaats om minderjarige wezen van overleden strijders gaan bij terreurgroep Islamitische Staat (IS). Volgens de meest recente cijfers zouden zich zo'n 60 kinderen met Belgische band in de Koerdische detentiekampen Al-Ain, Al-Hol en Al-Roj in voormalig IS-gebied bevinden.