België riskeert Europese boete voor belasting buitenlandse woning

De beslissing is een gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in april. Het Hof stelde dat de Belgische fiscus huurinkomsten in het binnen- en buitenland niet verschillend mag belasten.

De Europese rechters hekelden dat de Belgische fiscus onroerende inkomsten van een Belgische woning anders taxeert dan die van een buitenlandse. Woningen in België worden belast op basis van het kadastraal inkomen (ki), dat de geschatte huurwaarde geeft. Voor woningen in een ander EU-land neemt de fiscus de reële huurwaarde als maatstaf. Dat stuit veel eigenaars van tweede verblijven tegen de borst, omdat de werkelijke huurwaarde vaak veel hoger ligt dan het ki.

De regering heeft twee mogelijkheden om het probleem op te lossen. Ofwel worden alle woningen - in binnen- en buitenland - belast op basis van het ki. Maar dan doemen praktische bezwaren op. Veel landen kennen geen ki of hun systemen zijn niet vergelijkbaar met de Belgische. Een andere mogelijkheid is woningen in België op basis van de reële huurwaarde te belasten. Maar dat ligt politiek gevoelig. Het zou betekenen dat veel eigenaars plots meer belastingen moeten betalen voor hun woning. Verhuurders dreigen in dat scenario de huurprijzen te verhogen.