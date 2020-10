België schond mensenrechten door Soedanees in 2017 uit te wijzen

Het Maximiliaanpark in Brussel, waar in 2017 de Soedanees werd opgepakt die nadien naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trok.

België is dinsdag veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat het in 2017 een vluchteling terugstuurde naar Soedan, zonder grondig uit te zoeken of er een risico op foltering was en het beroep tegen de beslissing te hinderen. De bredere kwestie leidde destijds in de regering-Michel tot hoogspanning tussen MR en N-VA.

Stuurt België vluchtelingen terug naar Soedan, in het besef dat ze daar wellicht worden gefolterd? De kwestie leidde in 2017 tot hoogspanning in de regering tussen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en de MR van premier Charles Michel (MR).

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België dinsdag veroordeeld voor de uitwijzing van een Soedanees in die periode, omdat België niet grondig genoeg heeft onderzocht of er een risico op foltering was.

De zaak gaat over een 24-jarige Soedanees die in de zomer van 2017 samen met honderden anderen in het Maximiliaan-park aan het Brusselse noordstation sliep, om van daaruit naar het Verenigd Koninkrijk te raken. Tijdens zo'n poging werd hij opgepakt door de politie, kreeg hij het bevel het grondgebied te verlaten en werd hij diezelfde dag nog overgebracht naar een detentiecentrum nabij de luchthaven van Zaventem. Daar maakte hij duidelijk dat hij Soedan net was ontvlucht, omdat de overheid hem daar zocht.

De man vroeg op 6 september asiel aan. Kort daarop werd in de pers en op sociale media bekend dat de Belgische overheid samenwerkte met de Soedanese overheid om Soedanezen te identificeren die illegaal België waren binnen gekomen. De man trok daarop zijn asielaanvraag terug. Enkele dagen later had hij in het detentiecentrum alsnog contact met mensen van de Soedanese ambassade en het identificatieteam uit dat land.

De Soedanees vroeg daarop bij de rechtbank van eerste aanleg in Leuven om zijn vrijlating uit het detentiecentrum, maar nog voor de zaak voorkwam werd verwittigd dat hij op een vlucht naar Karthoum zou worden gezet. De Leuvense rechtbank verbood die uitzetting, maar de man werd alsnog naar de luchthaven gebracht. Hij beweert dat daar een man in uniform hem in het Arabisch bedreigde kalmeringsmiddelen toe te dienen als hij niet vrijwillig op het vliegtuig stapte. Hij ondertekende daarop een document waarin hij akkoord ging met zijn vertrek en ging aan boord.

De Soedanees daagde België daarop voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, omdat er niet was onderzocht of hij risico liep in zijn land. Het Hof merkt op dat het bekend was dat de situatie in Soedan problematisch was. De gesprekken daarover met de Soedanees verliepen zonder tolk, ook al sprak hij enkel Arabisch.

Het oordeelde daarom dat België niet grondig heeft onderzocht of de man risico liep, wat een schending is van artikel drie van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat stelt dat niemand mag onderworpen worden aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Het hof vindt ook dat de man geen eerlijke kans kreeg om bij de rechtbank zijn zaak te bepleiten en onder druk werd gezet om het land te verlaten.

Francken en Michel

Dat België Soedanezen terug stuurde naar hun land, veroorzaakte in 2017 grote politieke spanning. Francken sloot toen een diplomatiek akkoord met Soedan dat toeliet reisdocumenten op te stellen, mensen te identificeren en ook terug te sturen. Dat leidde tot de discussie of een regime dat foltert een vrijgeleide kreeg om uit België mensen terug te halen die voor die folteringen waren gevlucht.

'De beslissing om uit te zetten wordt genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken', zei premier Charles Michel daarover in januari 2018. 'Daarbij moet de DVZ een analyse maken van het risico op schending van artikel 3 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens, waarbij onmenselijke en vernederende behandelingen worden verboden.'