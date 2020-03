België schort lessen op, bars en restaurants drie weken dicht

In de nacht van vrijdag op zaterdag om 24 uur worden alle lessen in Belgische scholen opgeschort, alle cafés, restaurants en discotheken gaan dicht. En dat tot 3 april, het begin van de paasvakantie.

Scholen moeten wel opvang voorzien voor kinderen van ouders die in de zorg- of in de veiligheidssector werken, crèches blijven gewoon open.