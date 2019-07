België spaarde al 70 miljard euro aan rente uit

De Belgische obligatiemarkt beleefde woensdag een historische dag. De rente op overheidspapier met een looptijd van tien jaar zakte voor het eerst in de geschiedenis onder nul. België is nu lid van een selecte club van tien landen met een negatieve langetermijnrente.

Zowel in ons land als in de rest van de eurozone is de langetermijnrente de jongste weken fors gedaald omdat de Europese Centrale Bank (ECB) van plan is extra stimuleringsmaatregelen te lanceren. De ECB overweegt haar rentetarieven nog te verlagen en het aankoopprogramma van obligaties opnieuw te activeren. Ze wil zo de te lage inflatie opkrikken.