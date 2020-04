België strijdt tegen twee corona-epidemieën

De Belgische virusjagers voeren voortaan een strijd op twee fronten: één in de ziekenhuizen en één in de woonzorgcentra die elk een volledig andere aanpak vragen.

De federale en regionale topministers zitten woensdag opnieuw bijeen over de verdere verlenging van de lockdown. Op de agenda van de powwow, officieel de nationale veiligheidsraad, staat ook een rapport over de exit uit de lockdown de komende weken en maanden van een expertenteam onder leiding van topdokter Erika Vlieghe. Zij laat verstaan dat er een dubbel front is ontstaan in de Belgische strijd tegen het coronavirus, die allebei mee zullen bepalen hoe, waar en wanneer de lockdown zal worden afgebouwd. Er woedt een epidemie in de brede samenleving, die weerspiegeld wordt in de ziekenhuizen, en een meer afgebakende epidemie in de rusthuizen. Beide vragen een andere aanpak.

Dubbele front

Dat dubbele front vertaalt zich ook steeds meer in de dagelijkse cijfer-update door de overheidsdienst Volksgezondheid. Die maakt woensdag voor het eerst echt onderscheid in dagelijkse nieuwe vastgestelde besmettingen in het traditionele labonetwerk en in de rusthuizen, nadat vorige week ook begonnen werd het aantal overlijdens apart te registreren.

Meer dan ooit laten de cijfers zien welke uitdaging wacht in de rusthuizen. Sinds 10 april zijn bijna 11.000 bewoners (5.202) en personeelsleden (5.669) van woonzorgcentra getest op het coronavirus. Eén op vijf van de bewoners (1.047) bleek positief, tegenover 14 procent van het personeel (790), goed voor 1.837 besmettingen in totaal.

Logischerwijs bleek net niet de helft van de bewoners met symptomen drager van het virus. Maar ook 16 procent van de bejaarden zonder symptomen die getest zijn, bleken positief. Bij het personeel zonder symptomen testte iets meer dan één op tien positief. Dat laatste is een vrij cruciaal cijfer omdat personeel zonder symptomen dat gewoon doorwerkt, ouderen in de rusthuizen kan besmetten.

Er zijn ook 179 nieuwe overlijdens gemeld in de woonzorgcentra. Opvallend: 156 van de 179 overlijdens, of 87 procent, zijn in Vlaanderen te betreuren. In Brussel zijn 23 doden gemeld, in Wallonië geen enkele.

Viroloog Marc Van Ranst veroorzaakte dinsdagavond in de talkshows wat commotie over de Belgische overlijdensstatistieken. België telt opvallend veel doden in absolute cijfers bij internationale vergelijking. Eén van de verklaringen daarvoor is volgens de Belgische wetenschappers dat België een zo compleet mogelijk beeld geeft.

Het rapporteert uiteraard de overlijdens van wie 100 procent zeker is na test dat de doodsoorzaak covid-19 was, de longziekte die het coronavirus veroorzaakt. Maar het neemt ook de overlijdens op in de statistieken van mensen in de rusthuizen van wie vermoed wordt dat covid-19 de doodsoorzaak is, net als de mensen thuis. Uit de jongste cijfers blijkt dat maar 63 van de 2.029 overlijdens in de rusthuizen bevestigde gevallen zijn (3 procent). De andere 1.966 zijn vermoedelijke gevallen.

In het buitenland wordt heel vaak enkel het aantal bevestigde gevallen geteld. Van Ranst is er niet voor gewonnen dat de woonzorgcentra zomaar worden meegeteld. 'Bijna iedereen die in een woonzorgcentrum sterft, komt in de covid-statistieken terecht. Op die manier dreigen we het aantal overlijdens ten gevolge van het virus in de rusthuizen te overschatten', klinkt het. Nog volgens Van Ranst gebeurt de rapportering in de 104 ziekenhuizen uniform, wat van de 1.500 woonzorgcentra volgens hem niet kan gezegd worden.

Overschatting

De Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht laat verstaan dat de beslissing over de doodsoorzaak wordt gemaakt door de behandelende arts. Hij beoordeelt of het coronavirus een rol speelde bij het overlijden, niet noodzakelijk de hoofdoorzaak maar bijvoorbeeld als extra factor die mee het overlijden verklaart. Hij ontkende niet dat er zo mogelijk een overschatting is bij ons van het aantal sterfgevallen door het coronavirus. 'Maar het punt is hier niet de internationale ranking, maar de beschikking te hebben over een zo compleet en uitgebreid mogelijk bewakingssysteem. Dat is er om te weten wat er aan de hand is en actie te ondernemen daar waar mogelijk is.'

Van Gucht: 'De vergelijking met landen is moeilijk omdat iedereen anders telt en rapporteert. Maar als je dan toch wil: de 2.264 bevestigde overlijdens in de ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld een getal dat je zou kunnen nemen om te vergelijken.'

De overheid werkt volop aan plannen en strategie om de verspreiding van coronavirus in de rusthuizen tegen te gaan. Langs Vlaamse kant is zelfs een crisismanager aan de slag. Na de uitbraak is gepoogd een schutskring rond de bejaarden in de rusthuizen aan te leggen, maar dat is mislukt.

Algemene epidemie

Los van de crisis in de woonzorgcentra lijkt de algemene epidemie onder controle, van nieuwe besmettingen over patiënten op intensieve zorg. De ziekenhuizen rapporteerden wel opnieuw 103 doden, maar het aantal nieuwe overlijdens lijkt er wel te stabiliseren.