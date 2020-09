België vangt 100 tot 150 extra vluchtelingen uit Griekenland op

Dat ons land slechts twaalf minderjarigen van het vluchtelingenkamp Moria zou opnemen, leidde tot een politieke hetze. In overleg met de Griekse minister van Migratie Giorgos Koumoutsakos heeft onze minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) beslist dat aantal te verhogen tot 100 à 150 asielzoekers. Het gaat om kwetsbare asielzoekers, zoals families met kinderen, moeders en alleenstaande vrouwen.

Het cijfer is evenwel gebaseerd op een verdeelsleutel die in de Europese Unie is afgesproken. Op basis van het Belgische bruto binnenlands product en inwonersaantal moet ons land 3 procent van de 400 te verdelen vluchtelingen opvangen. Daar komen er nu nog 100 à 150 bij.