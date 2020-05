België vangt 18 kinderen op uit Griekse kampen

België is na veel vijven en zessen bereid 18 kwetsbare minderjaren op te nemen uit de overbevolkte migrantenkampen op de Griekse eilanden.

België verandert van koers over de opvang van de enkele duizenden kinderen die zonder hun ouders of begeleiding van een meerderjarige verblijven in Griekse migrantenkampen. De regering en minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) hadden tot nu toe de boot afgehouden voor de opname van de minderjarigen. Daarvoor was op initiatief van de Europese Commissie een coalitie opgezet met een tiental lidstaten om 1.600 kinderen weg te halen uit de kampen en onder elkaar te verdelen. België liet verstaan niet te zullen meedoen.

Resolutie

De regering stelt dat standpunt nu bij. Naar verluidt ontstond in de regering discussie tussen De Block, die tegen was, en minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR). De beslissing komt er ook enkele dagen nadat socialisten, communisten, liberalen, groenen en CD&V in het parlement het licht op groen hebben gezet voor een resolutie van Groen-Kamerlid Wouter Devriendt. Die ijvert al lang voor de opname van enkele tientallen kinderen uit de kampen, broeihaarden van miserie op de Griekse eilanden waar nu ook het coronavirus rondwaart.

Enkel met een eerlijke bijdrage van elke lidstaat kan de Europese solidariteit worden gewaarborgd. Maggie De Block Minister van Asiel en Migratie

De Block: 'België levert al een zware inspanning in het Europese asiel- en migratiebeleid. Toch wil ons land met deze eenmalige overname Griekenland een hart onder de riem steken, terwijl dat land onder druk staat aan de buitengrens van de Europese Unie. We begrijpen heel goed wat Griekenland doormaakt en we willen solidair zijn. Daarvoor doen we een extra inspanning, ondanks de coronacrisis en de verzadiging van ons opvangnetwerk. Maar zulke ad-hocoplossingen, boot per boot, crisis na crisis, zijn niet efficiënt of duurzaam. We hebben nood aan een structurele oplossing op Europees niveau. Ik pleit al lang voor een sterker Europees asiel- en migratiebeleid, met een eerlijke verspreiding van de lasten. Elk land moet eerlijk bijdragen indien we de Europese solidariteit willen waarmaken.'

Jeugdhulp

Bij hun aankomst worden de 18 niet-begeleide minderjarigen eerst opgevangen in een speciaal op minderjarige asielzoekers gericht observatie- en oriëntatiecentrum van de federale opvangdienst Fedasil. Daar is ook medische en psychologische begeleiding beschikbaar. Later worden ze opgevangen in door Fedasil gecofinancierde vrije plaatsen in de jeugdhulp. Daarom werd ook overleg gepleegd met de gemeenschappen.