België vliegt IS-moeders met kinderen naar ons land

Ons land is bezig een groep Belgische vrouwen en hun kinderen weg te halen uit een Syrisch detentiekamp voor leden van de terreurbeweging Islamitische Staat.

Voor het eerst haalt ons land actief Belgische IS-moeders en hun kinderen terug uit Syrië. Het gaat volgens onze informatie om zes vrouwen en hun tien kinderen uit het kamp Al-Roj. Dat ligt in door de Koerden gecontroleerd gebied, vlak bij de grens met Syrië. Dat is bevestigd aan De Tijd.

De vrouwen zijn via een missie van Buitenlandse Zaken en Defensie overgebracht van al-Roj naar Erbil - de draaischijf van Iraaks Koerdistan. Vandaaruit gaat het richting Brussel. Het is onduidelijk wanneer de vlucht precies landt.

Direct naar de gevangenis

Bij aankomst op de luchthaven gaan de vrouwen per direct naar de gevangenis. Zeker drie van hen zijn in ons land al bij verstek tot jarenlange celstraffen veroordeeld voor betrokkenheid bij terrorisme. Hun kinderen gaan voor een check-up naar het ziekenhuis en vallen daarna onder de hoede van Bijzondere Jeugdzorg. De kinderen worden ofwel ondergebracht bij familie of in de pleegzorg gezet.

De actieve repatriëring is het gevolg van een eerdere Belgische officiële missie naar het gebied in juni. Daarbij zijn DNA en interviews afgenomen, om te onderzoeken of het om kinderen met Belgische afstamming gaat. In de periode voorafgaand aan de repatriëring is een grondige veiligheidsscreening van de vrouwen gebeurd. Dat laatste was één van de criteria voor toelating om terug te keren, naast het feit dat de vrouwen de Belgische nationaliteit moesten hebben en dat ze vrijwillig op het vliegtuig moesten stappen.

Al zeker één vrouw zou niet zijn kunnen terugkeren omdat ze haar Belgische nationaliteit is afgenomen. Nog een andere vrouw zou geweigerd hebben omdat haar moeder ook in het kamp zit. Omdat die laatste geen minderjarige kinderen heeft in het kamp en haar dochter dus wel, mag zij niet terugkeren. Haar dochter zag het niet zitten haar moeder solo achter te laten.

Het is dus niet zo dat met de missie alle Belgische vrouwen uit kamp al-Roj zijn gehaald. Daar zouden bij het bezoek in juni in totaal 12 Belgische vrouwen en 17 minderjarige kinderen hebben gezeten. Omdat een aantal vrouwen er zonder kinderen zit, komen zij niet in aanmerking voor terugkeer.

Al zeker één vrouw zou niet zijn kunnen terugkeren uit al-Roj omdat ze haar Belgische nationaliteit is afgenomen.

Daarnaast zouden ook zeker nog vier vrouwen met 17 kinderen in een ander Syrisch detentiekamp zitten, al-Hol. Dat ligt 100 kilometer zuidelijker bij de Iraakse grens. Het is om veiligheidsredenen momenteel uitgesloten dat België daar vrouwen en kinderen op het terrein gaat weghalen. Al-Hol is ook Koerdisch gecontroleerd - een bondgenoot van het westen - maar anders dan al-Roj ligt het pal in gewezen IS-gebied. Het kamp is een broeihaard van radicalisme.

Cellen van IS staan er ook in contact met de vrouwen in het kamp waardoor de Koerdische bewakers moeten knokken om de situatie meester te blijven. In al-Hol zitten ook 64.000 vrouwen en kinderen. Minstens 10.00 van hen zouden internationale IS-vrouwen zijn, onder wie dus ook Belgen. In al-Roj zitten ongeveer 2.000 bewoners.

Politieke springstof

De actieve repatriëring is politieke springstof. Zeker met N-VA en Vlaams Belang als grootste federale oppositiepartijen. Het is voor het eerst dat België IS-vrouwen en hun kinderen terughaalt. Tot nu ging het enkel om kinderen.

Daarnaast zijn ook een aantal vrouwen teruggekeerd. Maar dat was binnen een totaal andere context. Het ging om Belgen die vluchtten uit al-Hol en over de grens met Turkije glipten. Turkije zette ze daarna zonder pardon op een vlucht naar het thuisland. Ook die vrouwen zijn opgesloten in de gevangenis en hun kinderen opgevangen bij familie - mits die zelf niet geradicaliseerd zijn - of in de pleegzorg.

De vorige regering-Michel hield de lijn aan dat enkel kinderen mochten terugkeren, maar onder het kabinet-De Croo veranderde dat recent. Omdat de Koerden bleven weigeren de moeders van hun kinderen te scheiden, besloot België de vrouwen hun kinderen toch te laten vergezellen. Van de terugkeer van gevangen mannen is op dit moment geen sprake, ook al dringen de Koerden erop aan dat het westen zijn mannelijke Syrië-strijders repatrieert en bij ons opsluit.