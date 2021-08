België volgt Nederland en Duitsland niet in uitwijzingsstop Afghanen

Nederland en Duitsland wijzen de komende tijd geen uitgeprocedeerde Afghanen meer uit. Ons land voert voorlopig geen algemene uitwijzingsstop naar Afghanistan in. 'Nu al kennen we veel Afghanen een verblijfsvergunning toe.'

Het gaat van kwaad naar erger in Afghanistan. De islamistische groepering taliban blijft oprukken en heeft al meer dan 65 procent van het grondgebied en negen provinciesteden in handen. Het Amerikaanse leger, dat het land grotendeels verlaten heeft, schat dat de hoofdstad Kaboel binnen 90 dagen ingenomen is. 400.000 mensen zijn hun woonplaats ontvlucht. Maar terwijl andere landen daarom hun uitwijzingsbeleid naar Afghanistan tijdelijk on hold zetten, is België dat niet van plan.

Het is aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) om te beslissen of een asielzoeker recht heeft op (tijdelijke) bescherming in ons land. Het Commissariaat-Generaal oordeelt daarover naargelang die persoon in zijn thuisland gevaar loopt. Wordt de status van vluchteling of tijdelijke bescherming geweigerd, dan moet die persoon in principe terugkeren.

'Ik overweeg nog niet over te gaan tot een opschorting van de behandeling voor personen uit Afghanistan', zegt commissaris-generaal Dirk Van den Bulck aan De Tijd. Dat zou ook impliceren dat personen die in aanmerking komen voor een verblijf langer moeten wachten op een goedkeuring.

Vijf gedwongen teruggestuurd

Van den Bulcks dienst monitort de situatie in Afghanistan dag na dag. 'We hebben daar nog altijd voldoende zicht op', zegt hij. Daardoor kan het CVSG vooralsnog terdege beoordelen of een vluchteling bij terugkeer gevaar op foltering of een onmenselijke behandeling loopt.

'Nu al kennen we veel Afghanen een verblijfsvergunning toe, want ook voordien schatten we de situatie in Afghanistan al als zeer problematisch in', zegt hij. Zo wijst staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) er in een tweet op dat ons land vorig jaar amper vijf Afghanen gedwongen terugstuurde.

Nederland en Duitsland

Woensdag besliste Nederland als eerste uitgeprocedeerde Afghanen in het land te houden. Ontslagnemend staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie-Broekers-Knol zet het uitwijzingsbeleid naar Afghanistan voor het komende halfjaar stop. Ook de beslissingstermijn voor lopende asielprocedures wordt voor Afghanen verlengd met een jaar.

In navolging schortte ook Duitsland de uitwijzingen op. 'Als gevolg van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheidssituatie heeft de minister van Binnenlandse Zaken besloten de uitzettingen naar Afghanistan voorlopig op te schorten', zei een woordvoerder van het Duitse ministerie.

Brief aan Europa

Het opschorten van de uitwijzingen is opvallend. Vorige week ondertekenden beide landen nog een brief waarin ze de Europese Commissie vroegen de uitwijzing van Afghaanse vluchtelingen te vrijwaren. Ze vreesden dat een uitwijzingsstop meer Afghaanse burgers zou aantrekken.