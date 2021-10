België wordt hub om cruciale data uit ruimte te beschermen

Het Europese ruimteagentschap ESA investeert de komende drie jaar 30 miljoen euro in zijn Belgische site in Redu om een centrum te bouwen voor cybersecurity.

‘Elke dag hoor je wel berichten over bedrijven of diensten die gehackt worden. Dat is in de ruimte niet anders’, zegt Massimo Mercati, hoofd van de ESA Security Office. ‘Daarom is cybersecurity ook voor de ESA een absolute prioriteit.’

De ESA wil niet alleen zijn eigen systemen beter beschermen, maar ook de cruciale diensten en data die het via satellieten levert aan overheden, bedrijven en consumenten overal ter wereld. Denk aan het Galileo-programma, dat via 24 actieve satellieten navigatiedata levert voor militaire toepassingen, maar ook aan meer dan 2 miljard smartphones ter wereld. Of de vele telecomsatellieten, die een essentiële schakel zijn voor het internet, het vluchtverkeer, weersvoorspellingen, tv- en radio-uitzendingen of het bedienen van geldautomaten.

‘Het gaat om kritische infrastructuur’, zegt Mercati. Als die stuk gaan of gehackt worden, met als gevolg dat de data en diensten niet langer doorkomen, kan dat tot enorme black-outs leiden. ‘Maar ook de betrouwbaarheid van de data en soms de confidentialiteit ervan garanderen is belangrijk.’

Er bestaat nog geen centraal systeem om de hele monitoring en beveiliging van alle systemen te garanderen. Daarom gaat de ESA tussen 2022 en 2025 30 miljoen investeren in zijn site in het Luxemburgse Redu om er een centrale hub op te zetten voor cybersecurity in de ruimte. Het centrum moet uiterlijk 2027 volledig operationeel zijn.

Het gaat niet alleen om veiligheid, maar ook om een economische opportuniteit voor de regio. Thomas Dermine Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid (PS)

‘Het gaat niet alleen om veiligheid, maar ook om een economische opportuniteit voor de regio’, zegt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS). ‘Cybersecurity is een van de prioriteiten in het relancebeleid van Europa.’

Het Luxemburgse boekendorp Redu is al sinds jaar en dag een belangrijk grondstation en educatiecentrum voor de ESA. Een deel van de monitoring en tests voor het Galileo-programma gebeurt van daaruit. Er lopen ook verschillende programma’s met Proba-kunstmanen, die onder meer monitoring doen van alle vegetatie op de planeet. Daarnaast zijn er zo’n vijftig satellietschotels gericht op telecomsatellieten.