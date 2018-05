België worstelt met terugkeer illegalen

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft een actieplan klaar om de omgeving van het Brusselse Noordstation ‘terug te geven aan de reiziger’, maar dat belooft een aartsmoeilijke opgave te worden.

Er komen politieacties en met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is afgesproken dat in gesloten centra prioritair plaats wordt gemaakt voor de groter wordende groep transitmigranten in en rond Brussel-Noord.

Maar Jambons actieplan wordt erg moeilijk om ten uitvoer te brengen. Zo zitten de gesloten centra al voor 95 procent vol. ‘We kunnen in extra plekken voorzien bij geplande acties. Maar simpel is het allemaal niet’, reageert de Dienst Vreemdelingenzaken.

De migranten verplaatsen zich ook vaak, waardoor hun pakkans daalt. De illegalen op plastic en karton brengen het doembeeld van vorige zomer terug. Toen zette de federale regering al maandenlang de politie en de vreemdelingendienst in om de migranten weg te krijgen. Er volgden identiteitscontroles en de boodschap dat ze voor de keuze stonden: asiel aanvragen of terugkeren naar het land van herkomst.

Winterkou

De bulk van migranten verdween kort voor de winter uit Brussel-Noord. Maar ze waren allerminst weg, alleen veel minder zichtbaar door de winterkou. Ze raakten verspreid over de initiatieven voor winteropvang in Europa, vonden onderdak bij burgers of zochten zelf schuiladressen tegen de kou.

De ervaring van vorige zomer leert dat het terugsturen van migranten lastig is. Een opsluiting in gesloten centra is lang geen garantie op een effectieve repatriëring. België en andere EU-lidstaten moeten rekenen op de steun van de landen van herkomst, die de juiste reispapieren moeten afleveren. Maar veel herkomstlanden zijn failed states of autoritaire regimes die hun onderdanen liever kwijt dan rijk zijn, wat bilateraal overleg vaak tot een diplomatieke zenuwoorlog maakt.

Cijfers

De cijfers bevestigen hoe aartslastig het is illegalen terug te sturen naar hun land van afkomst. Uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat vorig jaar 4.503 mensen zonder geldige papieren het land uitgezet werden. Dat ligt licht onder het aantal gedwongen vertrekkers in 2016 (4.651). Naast de gedwongen vertrekkers waren er 4.033 mensen die vrijwillig vertrokken, ruim 600 minder dan in 2016 (4.667).