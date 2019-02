België zet 100 miljoen opzij voor groeibedrijven

De federale regering zet via haar financiële arm FPIM 100 miljoen euro opzij voor investeringen in Belgische groeibedrijven (zogenaamde scale-ups). Ze werkt daarvoor samen met het Europees Investeringsfonds (EIF).

Om daar een mouw aan te passen besliste de federale regering maanden geleden al een ‘superfonds’ in het leven te roepen. Dat dakfonds van 300 à 450 miljoen euro zal investeren in fondsen die geld in groeibedrijven pompen, onder meer in België. Dat fonds zal onder het toezicht van de FPIM staan.