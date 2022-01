België zet bijna 100 buitenlandse gevangenen het land uit

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zet in op het uitzetten van buitenlandse criminelen om plek vrij te maken in de overbevolkte gevangenissen.

Ons land heeft in 2021 91 buitenlanders uit onze gevangenissen terug gestuurd naar land van herkomst om daar hun straf uit te zitten.

Criminele vreemdelingen blijven een favoriet mikpunt van beleidsmakers. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) laat in een persbericht weten dat hij vorig jaar 91 buitenlanders vanuit onze gevangenissen terug stuurde naar hun land van herkomst om daar hun straf uit te zitten. Dat is een terugkeer naar het niveau van 2019 (86), nadat het aantal als gevolg van de coronacrisis in 2020 zwaar terugviel.

Naar EU-landen

De uitzettingen gebeurden in hoofdzaak naar Nederland, Frankrijk, Roemenië, Polen, Bulgarije en Italië, niet toevallig allemaal EU-landen. Gedetineerden - vaak in illegaal verblijf - uit Noord-Afrikaanse landen zijn amper uit te zetten omdat landen van herkomst weigeren ze terug te nemen. Marokkaanse en Algerijnse gedetineerden zijn een niet-onbelangrijk deel van de gevangenispopulatie.

Terugsturen is mogelijk zonder toestemming. Maar uiteindelijk blijkt de meerderheid volgens Van Quickenborne bereid tot meewerking. 'Er is maar een fractie van de veroordeelden die alle mogelijke middelen aanwendt om overbrenging te voorkomen', luidt het.

De repatriëring dient om de druk op de overbevolking te verminderen. En het is een kostenbesparing, aldus de minister. 'In 2021 hebben we een EU-onderdaan uitgezet die nog minstens 8 jaar moest zitten voor poging tot moord en opzettelijke slagen en verwondingen. Het is een besparing van 55.000 euro per jaar dat de betrokkene niet in een Belgische cel moet zitten.'

