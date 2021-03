België zet deur open voor terugkeer IS-vrouwen

Nu de veiligheid in het Syrische Al-Hol-kamp dramatisch verslechterd is, overweegt België voor het eerst om volwassen aanhangers van Islamitische Staat (IS) naar ons land terug te halen.

'De nationale veiligheid staat natuurlijk voorop', zei premier Alexander De Croo (Open VLD) donderdag in de Kamer. 'Maar we mogen ook niet blind zijn voor de realiteit en die is dat de situatie en de veiligheid dramatisch verslechteren.' De Croo wil in eerste instantie de kinderen uit Al-Hol terughalen. 'Als je de kinderen daar laat, in kampen waar IS de plak zwaait, kweek je de terroristen van morgen', zei hij.

Daarnaast zal België geval per geval beoordelen of de IS-vrouwen die opgesloten zitten in het Al-Hol-kamp naar ons land teruggehaald kunnen worden. Die opmerkelijke bocht in het beleid komt er nu de situatie in het kamp dramatisch verslechterd is. De Koerden die het kamp bewaakten zijn de controle verloren, waardoor de terreurgroep Islamitische Staat (IS) er in de praktijk de plak zwaait.

Ideologie afzweren

Kinderen tot 12 jaar worden actief teruggehaald. Voor kinderen tussen 12 en 18 jaar wordt dat geval per geval bekeken. Dat laatste geldt ook voor de moeders. 'Pas als onomstotelijk blijkt dat ze de IS-ideologie volledig achter zich hebben gelaten, kunnen we overwegen ze met hun kinderen te laten terugkeren, zodat ze hier hun straf kunnen uitzitten of vervolgd kunnen worden.'