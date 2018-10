België zoekt stroomschepen tegen black-out

De energiegroep Engie Electrabel wil drijvende elektriciteitscentrales inzetten om het stroomtekort te helpen opvangen.

Om het dreigende stroomtekort deze winter op te lossen is de energiegroep Engie Electrabel op zoek naar drijvende elektriciteitscentrales die in onze havens aan het elektriciteitsnet kunnen worden gekoppeld. Zulke stroomschepen worden nu vooral gebruikt als noodoplossing in ontwikkelingslanden. Het zou de allereerste keer zijn dat ze in Europa worden ingezet.

The Power Barge Corporation uit Houston, Texas heeft van Engie Electrabel de vraag gekregen of drijvende olie- en gascentrales ingeschakeld kunnen worden om het energietekort op te vullen. De groep heeft twee schepen beschikbaar, in de Dominicaanse Republiek en in India, maar zou zes maanden nodig hebben om die hier operationeel te krijgen.

De Turkse marktleider Karadeniz kan in twintig dagen een drijvend stroomplatform uit de Middellandse Zee naar België slepen en heeft veertig dagen nodig om een stroomschip uit het Verre Oosten naar hier te varen, samen goed voor een capaciteit van 360 megawatt (MW). De maanden nadien kan het bedrijf de capaciteit opdrijven tot 900 MW.

De publieke opinie kant zich minder snel tegen stroomschepen omdat ze ziet dat het een tussentijdse oplossing is. Anders Heine Jensen CEO BWSC

‘We hebben gesprekken met twee energieleveranciers en houden contact met de Belgische overheidsdienst van Energie’, bevestigt John Cockin, vicepresident Europa bij Karadeniz. Als mogelijke locaties noemt Cockin de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Oostende. ‘De enige voorwaarde is dat je in kalme wateren kan aanmeren, dat je dicht bij een hoogspanningsnet ligt en dat je dichtbij een aansluiting op het gasnetwerk hebt.’

Engie Electrabel bevestigt dat de piste bekeken wordt, maar wil niet meer details kwijt. ‘Sowieso krijg je die schepen niet hier in enkele weken’, zegt woordvoerster Hellen Smeets. De energiegroep is volop op zoek om haar belofte na te komen om 750 MW extra capaciteit te leveren. Het kabinet van minister van Energie Marie-Christine Marghem zegt dat er voortdurend contacten zijn met leveranciers van energie. ‘We staan open voor alle mogelijkheden’, luidt het.

De Tijd vond de stroomschepen door zelf op zoek te gaan naar creatieve oplossingen om het gat van 1.000 MW voor deze winter te dichten. De grootste hinderpaal is wellicht het verkrijgen van de nodige vergunningen op korte termijn. Om daar een mouw aan te passen keurde het Vlaamse Parlement in spoedprocedure een decreet goed dat de plaatsing van tijdelijke gas- of dieselinstallaties mogelijk maakt.

