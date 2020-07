Belgisch bedrijf Devside mag corona-app bouwen

Dat is dinsdag beslist door het interfederaal comité testing en tracing. Die groep met de Vlaamse topambtenaar Karine Moykens aan het hoofd moet een systeem op poten zetten om besmette mensen zo snel mogelijk te detecteren en in quarantaine te zetten, net als het speuren naar mensen met wie ze in nauw contact zijn geweest.

Devside mag niet zomaar wat freewheelen. De app voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel moet draaien op bluetooth-technologie van de Leuvense prof en encryptiespecialist Bart Preneel. De app zelf moet ook een Belgische variant zijn op de al bestaande Duitse Corona Warn-app. Die is door de specialisten van de overheid aangeduid als de beste in de business. Daarnaast is in een tweede aanbesteding het bedrijf Enviso aangeduid om te testen of de app van Devside aan alle veiligheidsregels voldoet.