‘Belgisch beleid mist ambitie'...

PS-voorzitter Paul Magnette wil de Belgische economie uit haar coronacoma halen met een elektroshock van 30 tot 50 miljard euro. ‘De extra schuld die we nu aangaan, zullen we uitwissen door versneld weer aan te knopen met groei.’

Paul Magnette en zijn sp.a-col- lega Conner Rousseau zijn samen bezig met een poging de federale coalitiegesprekken nieuw leven in te blazen. Parallel met die onderhandelingen pleit de PS-voorzitter voor een massief relanceplan om onze economie een boost te geven nu de coronamaatregelen versoepeld worden. ‘Tot nu is maar 0,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) gegaan naar extra steunmaatregelen voor de economie. Frankrijk en Nederland doen drie keer zoveel, Duitsland zelfs tien keer. We moeten volgen of de recessie dreigt hier zwaarder te zijn en langer te duren dan in de buurlanden. Vergeet ook niet dat in die landen de grootste concurrenten van onze bedrijven zitten.’

‘De economische cijfers worden ook week na week slechter. Er is nu sprake van 7,2 procent economische krimp, een budgettair tekort van 8,9 procent en potentieel 180.000 ontslagen. De verwachting is ook dat er een faillissementsgolf komt, tot 20 procent in de horeca en 28 procent in entertainment. De regering kwam onder meer met de tijdelijke werkloosheid en overbruggingskredieten voor zelfstandigen. Maar het is tijd voor een volgende ambitieuze stap.’

Hoeveel kost uw relanceplan?

Paul Magnette: ‘De buurlanden investeren tussen 5 en 10 procent van het bbp. Dat zou - vertaald naar België - neerkomen op ongeveer 30 miljard euro. Maar het kan ook 50 miljard zijn, vooral omdat de rente zo laag staat. Bij een lange recessie zal het ons meer kosten dan als we vandaag veel lenen. De extra schuld die we nu aangaan, zullen we uitwissen door versneld weer aan te knopen met groei. Het land dat daar niet voor kiest, zal meer betalen. Bovendien heeft een hele reeks maatregelen geen kosten voor de staat, het is tijdelijke schuld.’

Welke maatregelen wilt u concreet nemen?

Magnette: ‘Ik zie vier grote werven waar overal in Europa op gewerkt wordt. De eerste is een structureel plan voor maximaal jobbehoud, met tijdelijke werkloosheid, brugkredieten, betalingsuitstel bij de fiscus en bankgaranties. Daar heeft België ook op ingezet, maar al de rest ontbreekt. Werf twee, en het is echt cruciaal dat die snel wordt opgestart, zijn specifieke sectorplannen voor horeca, eventbusiness, cultuur en de bouw. Die gerichte aanpak is in de buurlanden al volop bezig. Drie: investeringen om de productiviteit te verhogen. Denk aan versnelde digitalisering in een hele reeks sectoren, mobiliteit en energie-efficiëntie. Door participaties te nemen in bepaalde bedrijven kunnen we hun transitie ook helpen versnellen. Ten slotte moeten er directe koopkrachtpremies komen om de binnenlandse consumptie te stimuleren. Een studie van de Gentse professoren Peersman en Baert toont dat er een multiplicatoreffect zal zijn voor de economie. Zolang het geld wordt uitgegeven en niet op een spaarboek belandt.’

Hoe wilt u de koopkracht van mensen boosten?

Magnette: ‘We willen het systeem van tijdelijke werkloosheid aanpassen zodat mensen achteraf geen extra factuur van de fiscus krijgen. Dat risico is er nu wel. Voor iedereen die in de frontlinie van de coronacrisis heeft gewerkt, willen we een brutopremie van 1.000 euro. En voor alle mensen die onder de armoedegrens leven, willen we een maandelijks steuntje van 200 euro. Daarnaast moeten er maaltijdcheques komen voor de horeca en cultuurvouchers.’

Superkern

Zijn uw plannen zaterdag besproken op de superkern met tien partijen die de regering steunen?

Magnette: ‘Ja, maar het komt nogal van één kant. De regering komt met voorstellen, waarvan we akte nemen, en verder is er een stand van zaken rond de gezondheidssituatie. Mijn idee is altijd geweest dat de superkern de plek was om met voorstellen te komen. Dat heb ik dan ook gedaan met mijn relanceplan. Kijk, elke partij heeft haar eigen plannen. Laat ons om de tafel zitten en pragmatisch zijn. Dit gaat niet over ideologische verschillen. Voor de horeca zijn er geen duizend opties. Het is duidelijk wat we moeten doen: de btw verlagen, de sociale bijdragen verlagen, de belastingaftrek van restaurantkosten verhogen en oplossingen zoeken voor conflicten tussen huurders en eigenaren.’

Ik zei voor de crisis al dat alles verandert zodra de N-VA akkoord gaat om de lage lonen en pensioenen te verhogen, de sociale zekerheid te herfinancieren en de grote vermogens meer te doen bijdragen. Ik weet niet of ze van gedacht veranderd is. Paul Magnette

Hoe zijn uw plannen gevallen?

Magnette: ‘Ik kreeg steun van sp.a, Ecolo, Groen. En het is vrij goed ontvangen door cdH en Défi, maar ook door Open VLD. Het is de MR die zegt dat relanceplannen mee moeten worden genomen in het kader van de onderhandelingen over een nieuwe regering. Geen probleem. Maar laat ons parallel aan beide werken. 26 september is nu de deadline die circuleert om een nieuwe regering te hebben (de datum die Sophie Wilmès zelf naar voren schuift om het vertrouwen aan het parlement te vragen, red.). Als we tot die tijd wachten op een herstelplan, is het voor veel sectoren te laat en zijn duizenden banen verloren gegaan.’

Hebt u er met de premier over gepraat?

Magnette: ‘Ja. We zijn het erover eens geraakt dat we het parallel kunnen doen. De socialistische familie heeft een initiatief genomen om een ​​regering te vormen. We gaan tegen eind deze week alle partijen hebben gezien. We proberen convergenties te vinden, maar we moeten tegelijk vooruitgang boeken met het herstelplan.’

Parallel, zegt u. Maar coalitiegesprekken en relance vallen toch moeilijk te splitsen?

Magnette: ‘Als we tussen partijen praten, praten we uiteraard over maatregelen die we moeten nemen. Iedereen is het erover eens dat meer moet gebeuren, bijvoorbeeld door het optrekken van de publieke investeringen.’

Imbuvable

Komt er nu echt een doorbraak in de regeringsvorming?

Magnette: ‘Ik hoop het. Een van de grootste uitdagingen voor de coronacrisis was hoe we in 2024 opnieuw een begrotingsevenwicht zouden realiseren. Maar die discussie is weg. Ik hoor ook niemand meer zeggen dat we moeten besparen in de gezondheidszorg.’

Is een coalitie met de N-VA nog altijd imbuvable?

Magnette: ‘We moeten over de inhoud praten. Ik zei voor de crisis al dat alles verandert zodra de N-VA akkoord gaat om de lage lonen en pensioenen te verhogen, de sociale zekerheid te herfinancieren en de grote vermogens meer te doen bijdragen. Ik weet niet of ze van gedacht veranderd is.’

Verkiezingen in september zijn niet ideaal. Maar als we geen oplossing hebben, zullen we de gevolgen moeten dragen. Paul Magnette

Zijn er al gesprekken geweest met de N-VA?

Magnette: ‘Ja, er is een eerste contact geweest. De N-VA ziet de staatshervorming als een cruciale voorwaarde. Maar is dat de prioriteit der prioriteiten? Iedereen is het erover eens dat het functioneren van het staatsapparaat moet worden verbeterd. Maar het meest urgente is nu in de eerste plaats het antwoord op de economische en sociale crisis.’

Het personeel van een Brussels ziekenhuis keerde premier Wilmès de rug toe toen ze hen een bezoek bracht.

Magnette: ‘Ik snap dat de premier dat slecht verteert. Je wenst dat niemand toe, zelfs je politieke tegenstanders niet. Maar tegelijk snap ik heel goed de boosheid van onze mensen in de zorgsector. In de ziekenhuizen staan ​mensen op de rand van de burn-out, nadat ze ook jaren te horen hebben gekregen dat de gezondheidszorg te duur was. Het is normaal dat alle onvrede nu naar buiten gulpt.’

U wilt nu snel een volwaardige meerderheidsregering op de been brengen?

Magnette: ‘Drie weken geleden zei de MR-voorzitter dat daar voor september geen sprake van zou zijn. Daarna veranderde hij van gedacht en werd het eind juni. Ik zie het nut er niet van in om te wachten. We winnen er bovendien kostbare weken mee. Mocht er straks een formateur komen, dan kan er voortgebouwd worden op het werk dat al is gedaan.’

En als het weer mislukt? Verkiezingen in september?