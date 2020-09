Belgische F-16's trekken opnieuw ten strijde tegen IS

De Verenigde Staten drongen al sinds vorig jaar aan op een grotere militaire inspanning van ons land. De hernieuwde inzet zou nodig zijn om een heropflakkering van IS tegen te gaan. De jihadistische groep blijft terreuroperaties uitvoeren en verspreidt nog steeds propaganda in de gevangenissen.

De Belgische regering zette op 26 juni het licht op groen voor de nieuwe operatie, die opnieuw 'Desert Falcon' heet. Eerder gaf ook het parlement groen licht . De F-16's zullen vanaf 1 oktober een jaar lang troepen op de grond ondersteunen in de strijd tegen IS.

Corona-quarantaine

Nieuwe bommen

Nederland

Het is dus al de derde deelname van de Belgische luchtcomponent aan Operation Inherent Resolve. Eerdere ontplooiingen waren er in 2014-2015 en in 2016-2017, vaak in afwisseling met Nederland. Dat land stuurt nu zowat 35 militairen naar Jordanië om de Belgische gevechtsvliegtuigen te beschermen. Ook voor die taak wisselen België en Nederland elkaar af.