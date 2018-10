Belgische begroting krijgt onvoldoende van Europa

België krijgt samen met Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal eerstdaags een brief in de bus waarin het op de vingers wordt getikt omdat het te weinig doet om de begroting gezond te maken, vernam De Tijd.

Het is al het tweede jaar op rij dat België ingedeeld wordt bij de ‘Club Med’. Zo worden landen als Italië, Frankrijk, Portugal en Spanje genoemd omdat ze al jaren te weinig doen om hun begroting op orde te brengen. Dit jaar is het niet anders. Europa is van mening dat België met de begroting 2019 ‘significant afwijkt’ van de budgettaire eisen en het afgesproken traject.

België krijgt eind november wellicht opnieuw een onvoldoende voor de begroting.

Zolang België geen begrotingsevenwicht heeft, moet het zijn begroting in principe elk jaar met 0,6 procentpunt gezonder maken. Maar het budget dat België op 15 oktober indiende bij de Europese Commissie wijkt daar fors van af.

Voor 2019 mikt de regering op een begrotingstekort van 1 procent van het bruto binnenlands product. Voor dit en volgend jaar blijft de inspanning echter beperkt tot telkens 0,2 procent.

Daarmee negeert de regering-Michel de eisen die Europa oplegt. En dat beseft ze. Ze wil de zogenaamde flexibiliteitsclausule voor hervormingen inroepen. Die staat lichte afwijkingen op het budgettaire pad toe, op voorwaarde dat een land kan bewijzen dat het voldoende hervormt.

De regering meent dat ze recht heeft op die clausule. Ze verwijst daarbij naar de pensioenhervorming, de taxshift, de hervorming van de vennootschapsbelasting en de hervorming van de arbeidsmarkt en het openbaar ambt. Die hebben op de lange termijn een positief effect op de begroting.

Maar Europa vraagt zich nu af of het gerechtvaardigd is dat België die flexibiliteitsclausule inroept. De regering moet alvast extra info aan de Commissie bezorgen.

Strafbank

De brief belooft weinig goeds voor de definitieve beoordeling van de begroting: eind november staat er wellicht een onvoldoende op het rapport. Vorig jaar kreeg België ook zo’n brief en later een beoordeling als risicoland.

Uiterlijk in de lente oordeelt Europa of België opnieuw op het strafbankje belandt. Dat zou betekenen dat ons land onder verhoogd toezicht komt te staan. Dat gebeurde voor het laatst onder de regering-Di Rupo.

In principe zou de regering-Michel de begroting 2019 volgend jaar bij een controle nog kunnen bijsturen. Maar de kans is klein dat dat gebeurt. In mei zijn er federale verkiezingen, en besparingen horen niet thuis in de campagne.

Naar verluidt zou premier Charles Michel (MR) in de marge van de Europese top op de hoogte gebracht zijn van de brief van de Commissie. Een debat over de afwijkende Italiaanse begroting is onvermijdelijk op de top van de eurozone vanmiddag. De markten verwachten immers een ferme positie van de overige EU-landen. Volgende week volgt - enkel voor Italië - een andere brief met de dringende vraag het begrotingshuiswerk te herdoen. Het zou de eerste keer zijn dat de Commissie een begroting terugstuurt.