Belgische begroting ontspoort verder, tekort loopt op tot 12 miljard

Het Belgische begrotingstekort loopt dit jaar op tot ruim 12 miljard euro, ruim 3 miljard meer dan het resultaat van 2019. Dat kan afgeleid worden uit de economische begroting die zopas door het Planbureau is gepubliceerd.

Vorige week raakte bekend dat de Belgische begroting in 2019 afgesloten is met een tekort van 1,85 procent van het bruto binnenlands product of 9 miljard euro. Dat was dubbel zoveel dan de regering-Michel zelf had ingeschat bij de opmaak van de begroting eind 2018.

Uit nieuwe ramingen van het Planbureau die zopas zijn bekendgemaakt kan worden afgeleid dat de begroting verder ontspoort. Het tekort stijgt tot 12,3 miljard euro of 2,5 procent. Vorig jaar in september gingen de ambtenaren van het monitoringcomité nog uit van een tekort van 10 miljard euro, maar intussen is er ruim twee miljard bijgekomen.

Verrassend

Dat is verrassend, want de economische groeiverwachtingen van het Planbureau zijn verbeterd. In plaats van een economische groei van 1,1 procent, gaat het Planbureau nu uit van een groei van 1,4 procent in 2020. Normaal gezien gaat meer groei gepaard met meer inkomsten wat positief is voor de overheidsfinanciën. Maar dat blijkt nu niet het geval.

1,4 % Economische groei Het Planbureau trekt de groeivooruitzichten voor dit jaar op van 1,1 procent tot 1,4 procent.