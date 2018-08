Belgische gevangenen aan de slag bij callcenters

Een proefproject in de gevangenis van Beveren - waarbij eind vorig jaar enkele gedetineerden vanuit hun cel mochten werken voor een callcenter - is over de hele lijn positief geëvalueerd.

Daarom wil het gevangeniswezen gedetineerden ook in andere gevangenissen laten werken voor callcenters. Dat bevestigt Kathleen Van De Vijver, de woordvoerster van het gevangeniswezen. ‘We gaan op zoek naar andere opdrachten en klanten om in het najaar uit te breiden, ook naar gevangenissen in Wallonië.’

Intussen hebben de gedetineerden die werken in de confectieafdelingen van de gevangenissen van Oudenaarde en Bergen nog een andere opmerkelijke taak gekregen. Door het faillissement van een leverancier kampen de cipiers al langer met een gebrek aan uniform- en interventiebroeken. Daarom moeten gedetineerden de nodige 30.000 à 35.000 broeken voor de cipiers maken. Volgens Van De Vijver zijn de eerste 5.000 broeken al klaar en kan de rest van de cipiersbroeken nog dit jaar volgen.

Vakbonden

De cipiersvakbonden klagen al langer over de slechte omstandigheden waarin de cipiers moeten werken. Er is in de gevangenissen zelfs een tekort aan kledingstukken. Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hebben de problemen met de kledij vooral te maken met vertragingen uit het verleden nadat een leverancier failliet is gegaan.

Justitie heeft al nieuwe aanbestedingen opgestart om de kledij problemen op te lossen, maar ook de Regie voor de Gevangenisarbeid is de voorbije maanden ingeschakeld, bevestigt de woordvoerster van het gevangeniswezen, Kathleen Van De Vijver. ‘De gedetineerden staan ervoor in 30.000 à 35.000 uniform- en interventiebroeken te maken. Daarvan zijn er intussen al 5.000 klaar. We hopen alle broeken nog dit jaar afgewerkt te krijgen.’

De Belgische gevangenissen beschikken over heel wat naaimachines. Zo zijn er machines om kussenslopen, parasols, hemden en sweaters te fabriceren. De tienduizenden broeken voor de cipiers worden gemaakt in de gevangenissen van Oudenaarde en Bergen.

De gedetineerden die het confectiewerk uitvoeren, hebben ervaring met strijken, het stikken van etiketten en het retoucheren van kledingstukken. ‘Maar het fabriceren van de uniform- en interventiebroeken vergt technische kennis.Een privébedrijf helpt ons dan ook bij het vervaardigen van de broeken.’

Kledingregels

De gevangenisadministratie herbekijkt ook de kledingregels voor de cipiers. Op de lijst van kledingstukken die cipiers kunnen bestellen, prijken items die anno 2018 niet meer tot het uniform van een cipier hoeven te behoren, zoals regenjassen, riemen en zelfs een boekentas.