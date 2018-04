Belgische soldaten mama's-kindjes

‘België doet een nieuwe oproep aan millennials: kom bij het leger en slaap thuis’. Zo wordt in The New York Times het verhaal opgepikt dat het Belgisch leger eraan denkt om rekruten ’s avonds naar huis te laten gaan.

Er is nog niets concreets, maar in het buitenland wordt er al hard mee gelachen. In de Britse krant The Guardian laat de gewezen Nederlandse paracommando Danny Lams weten het voorstel belachelijk te vinden. ‘Je kunt niet naar oorlogsgebied gaan met mannen die hun mama missen. Wij sliepen op de koude grond onder een lekkend dekzeil.’