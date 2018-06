Belgische toppolitici grossieren in valse Twitter-volgers

Theo Francken? 42.656 ‘valse’ Twitter-volgers. Kris Peeters? 33.058. Alexander De Croo? 45.460. Dat claimt de tool ‘Twitter Audit’. Op de berichtendienst zijn irrelevante volgers overal.

‘Ik heb geen Facebook-fans uit India.’ Die boodschap postte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) donderdagochtend, inclusief ironische droevige smiley, op Twitter. Hij maakte zich vrolijk over het verhaal van de 10.000 Indiërs die Facebook-fan van CD&V zijn.

Via de tool fblikecheck.com achterhaalde Knack woensdag dat de CD&V-fanpagina gretig gerekruteerd had in India. ‘Een fout’, claimt de partij, een bewuste strategie om een internationaal publiek uit te bouwen, weerlegde de ondertussen ontslagen CD&V-consultant Gert Van Mol.

Maar politici letten maar beter op hun tellen met stellingen over hun sociale media. In de Wetstraat ligt alles wat sociale media betreft onder het vergrootglas. Een tool die vlotjes de ronde doet is Twitter Audit, zo vernam De Tijd. Het is maar een van de instrumenten die inschatten hoeveel echte en valse volgers iemand op Twitter heeft.

Die tool claimt dat ongeveer de helft van Franckens Twitter-volgers (86.756) ‘fake’ zijn. Dat zijn er 42.656. Dat lijkt gigantisch veel, maar Francken is niet alleen. Ook Kris Peeters heeft bijna voor de helft fake volgers (33.058 op 69.890). Eenzelfde beeld zien we bij Bart De Wever (63.824 op 125.203). Alleen Alexander De Croo komt er met 45.460 op 106.387 iets beter uit. Toch gaat het waarschijnlijk niet om gekochte volgers.

Geloofwaardigheid

Twitter Audit of Fakers.statuspeople zijn veel gebruikte instrumenten in de marketingwereld. Ze zeggen iets over de geloofwaardigheid van een account. ‘Het zijn wel betrouwbare instrumenten, maar er kunnen altijd fouten in zitten’, stelt marketeer Reinout Van Zandycke, die voor CD&V en andere partijen enkele kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen adviseert over hoe ze met sociale media kiezers kunnen overtuigen.

Schermvullende weergave ©Jacques Moeraert

Een instrument zoals Twitter Audit hanteert een aantal parameters. Voor elke volger van een profiel gaat het instrument onder meer na hoeveel keer die tweette en wanneer dat voor het laatst gebeurde. Zo krijgt die volger een score, in hoeverre die ‘echt’ of ‘vals’ is.

Op de technologieblog Gizmodo geeft medestichter David Caplan meer context. ‘We analyseerden de laatste zes jaar tientallen miljoenen Twitter-volgers. We stelden ons algoritme zo af dat we het patroon van een ‘botleger’ (een legertje niet-menselijke gebruikers, red.) herkennen. Daardoor scheiden we echt van vals.’

Caplan schat dat maar achter 40 à 60 procent van de Twitter-gebruikers mensen van vlees en bloed schuilen. De cijfers van de Vlaamse politici wijken daar niet van af. Ook over andere politieke profielen, zoals dat van de Amerikaans president Donald Trump, doken eerder berichten op over het hoge aantal valse volgers. Publieke profielen trekken nu eenmaal gemakkelijk valse volgers aan. Ook De Tijd telt op een totaal van 68.250 volgers 15.966 ‘valse’ accounts.

Irrelevant

Bovendien verdient de definitie van een ‘vals account’ wat nuance. Instrumenten zoals Twitter Audit maken geen onderscheid tussen profielen die vals zijn en profielen die simpelweg al voor lange tijd inactief zijn.

Toch is het hoge aantal ‘irrelevante’ Twitter-volgers een teken aan de wand. Het is, samen met de schaal van Twitter, een van de redenen waarom Twitter achterop hinkelt tegenover Facebook. De berichtendienst heeft 336 miljoen maandelijks actieve gebruikers, tegenover 2,1 miljard voor Facebook.