Belgische werknemers profiteren niet van Nederlandse recordopslag

De Nederlandse werknemers kregen het afgelopen jaar de grootste loonstijging in een decennium. De impact op onze lonen, die onder meer gelinkt zijn aan de Nederlandse, blijft vooralsnog beperkt.

De lonen in de Nederlandse privésector lagen in januari 3,4 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is meer dan tien jaar geleden dat Nederland zo'n sterke loonstijging kende. Als reden voor de forse opslag wordt gewezen op de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor werkgevers extra inspanningen moeten doen om personeel aan zich te binden. Onze noorderburen kennen een werkloosheidsgraad van amper 3,4 procent.

De Nederlandse lonen stijgen zo een pak sneller dan die in ons land. Bij ons zijn loonstijgingen strikter gereguleerd dan boven de Moerdijk. De vakbonden en werkgeversorganisaties leggen hier op nationaal vlak vast hoeveel de lonen maximaal mogen stijgen. Voor 2019 en 2020 is dat een maximale stijging van 1,1 procent boven op de inflatie. De meeste bedienden kregen vorig jaar een automatische indexaanpassing van 0,8 procent. Voor 2020 maakt dat dus een maximale loonstijging van 1,9 procent, een pak minder dan de 3,4 procent in Nederland.

Geen ruimte voor loonsverhogingen

Voor het vastleggen van de loonnorm moeten de vakbonden en de werkgeversorganisaties zich baseren op de loonstijgingen in de buurlanden. De loonstijging in ons land mag niet sterker zijn dan de gemiddelde toename in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Een snellere stijging van de Nederlandse lonen zou dus extra ruimte voor loonsverhogingen in de periode 2021-2022 mogelijk kunnen maken.

'Alleen zal het niet meteen zo'n vaart lopen', zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. De sociale partners gingen er bij het vastleggen van de loonmarge voor 2019 en 2020 van uit dat de lonen in Nederland met 6,8 procent zouden stijgen. Door de oranje recordopslag zal de loonstijging misschien iets hoger liggen, maar de impact daarvan op onze lonen is beperkt.

De impact van de Nederlandse loonstijgingen op onze lonen is veel kleiner dan de Franse en de Duitse loonsverhogingen. De Duitse economische motor is al even aan het sputteren, wat een gevolg kan hebben op de loonontwikkeling in de Bondsrepubliek. Als de Duitse lonen trager dan verwacht stijgen, is de impact daarvan op onze lonen veel groter dan wat in Nederland gebeurt.

Lage inflatie

Wat eventueel wel tot meer loonmarge kan leiden, is de inflatie die in ons land lager ligt dan verwacht. Een lagere inflatie leidt ertoe dat de lonen minder geïndexeerd worden, waardoor de Belgische lonen minder snel stijgen. 'Het is de bedoeling dat zulke afwijken bij het opstellen van het volgende loonakkoord worden gecompenseerd', zegt Van Craeynest.

Het Belgische loonoverleg is strikt gereguleerd om te vermijden dat onze lonen veel sneller zouden stijgen dan die in de buurlanden, wat weegt op de concurrentiepositie van onze bedrijven. In 1996 werden de loonstijgingen in ons land gekoppeld aan de evolutie in de buurlanden, maar toch bleken de lonen in ons land sneller te stijgen.