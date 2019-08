Bellot: 'Fusie NMBS-Infrabel mag geen taboe meer zijn'

De federale minister van Mobiliteit is het voortdurende gekissebis tussen de vervoersmaatschappij en de spoornetbeheerder beu en ziet een uitweg in een fusie.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil dat er gesproken wordt over een hereniging van de openbare spoorbedrijven NMBS en Infrabel. Dat staat vrijdag in de kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure.

'Voor mij mag de hereniging niet langer een taboe zijn', zegt de minister over het spoorbedrijf NMBS en de infrastructuurbeheerder Infrabel. 'Het moet mogelijk zijn om te spreken over een fusie, want ze hebben hun onvermogen om het met elkaar eens te zijn aangetoond', steekt de MR-politicus van wal.